2021年10月15日 14時00分 サイエンス

「ネイティブアメリカンの祖先は日本人」という説が否定される



アメリカで出土した石器と縄文人の石器の類似性に着目した過去の研究により、「ネイティブ・アメリカンの祖先は日本人ではないか?」という説が提唱されました。しかし、ネイティブ・アメリカンと縄文人の化石を比較した新たな研究により、この説が覆されるような証拠が示されました。



2019年に発表された研究により、アメリカで出土した約1万5000~1万6000年前の石器が日本の縄文時代の石器と酷似していることが指摘されました。また、この時代のベーリング地峡は氷に閉ざされていて、ユーラシア大陸と北アメリカ大陸をつなぐ陸路は人類の移動が困難な状態だったことも分かっています。こうした点から考古学者らは、「ネイティブ・アメリカンの祖先は日本から船でやってきた人々ではないか?」との説を唱えました。



ネバダ大学リノ校人類学部のリチャード・スコット教授によると、ネイティブ・アメリカンの祖先は日本人だとする説は、考古学者の間で広く受け入れられているとのこと。しかし、「石器が似ているので起源も同一だろう」という考えに納得できなかったスコット教授らは、定説を検証する研究に乗り出しました。



スコット教授らの研究チームが注目したのは、古代人の歯の化石です。研究チームは、歯の形状や性質を数値化して分類するASUDASという手法を用いて南北アメリカやアジアなどから発掘された歯の化石を比較しました。



その結果が以下。縄文人やアイヌの人々の歯では「オーストラリア・メラネシアグループ(青紫色)」に分類される割合が比較的高く「非北極圏アメリカ人(青色)」に分類される割合が低かった一方で、北アメリカで採取された歯は「北極圏アメリカ人(茶色)」や「非北極圏アメリカ人」に分類される割合が高いという結果となりました。





こうした違いは、歯の見た目に表れています。以下のうち縄文人の下顎の前歯(上)は平らなのに対し、ネイティブ・アメリカンの下顎の前歯(下)にはシャベルのようなくぼみがあります。こうした歯の形状は「シャベル型切歯」と呼ばれているとのこと。





歯の形状の比較と、歯から採取した遺伝子の分析結果から、スコット教授は「1万5000年前の日本に住んでいた縄文人が、アメリカ先住民の起源とは考えにくいものです。骨格的にも遺伝的にも、両地域のつながりは示されませんでした。私たちは、古代のネイティブ・アメリカンが北西太平洋沿岸を経由してやってきたという説に異論はありませんが、縄文人が起源だという考え方には異議を唱えます」と結論づけました。



ネイティブ・アメリカンの祖先は縄文人ではないことが示された一方で、具体的にどんな地域のグループを起源としているかは分かっていません。スコット教授によると、「ネイティブ・アメリカンの祖先は、東アジアの未知のグループから枝分かれしてから、氷河期が終わったころにシベリアからベーリング地峡を通って北アメリカに到着した」との説が最も有力とのこと。しかし、アメリカのニューメキシコ州で氷河期の最中である2万3000年前の足跡が見つかっていることから、人類が北アメリカ大陸に到着した時期については統一的な見解が得られていません。





こうした点から、スコット教授は「シベリア地域の遺跡があまり見つかっていないため、現時点ではネイティブ・アメリカンの起源について正確なことは言えません」とコメントしました。