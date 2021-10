銃器装備の犬型ロボットが登場、「来るべき時が来た」と海外紙

・関連記事

「40%以上の人がロボットとセックスすると回答」などAIに関する衝撃の調査結果 - GIGAZINE



市民の行動を監視して警告を発するパトロールロボット「Xavier」が登場 - GIGAZINE



アメリカ空軍が60年以上前に開発した巨大ロボット「ビートル」とは? - GIGAZINE



テスラが見せた自律型ヒューマノイドロボットは果たして現実のものとなるのか? - GIGAZINE



2021年10月15日 15時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.