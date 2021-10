「広告ブロック」をうたうブラウザ拡張機能が実際はページに広告を挿入していたことが判明

Ad-blocker actually delivers ads, say security researchers • The Register https://www.theregister.com/2021/10/14/ad_blocker_injects_bad_ads/ 問題の拡張機能は、ChromeとOpera向けに配布されていた「AllBlock」というもの。ある日Impervaの調査チームがウェブページの潜在的な脅威の定期チェックを行っていたところ、ユーザーにクリックさせることを目的として許可されていない広告をウェブページ上に表示する「 広告インジェクション 」のスクリプトを配布しているドメインを発見しました。 調査チームがそのスクリプトおよび関連するChrome拡張機能を分析したところ、AllBlockが同じ悪意のある動作を行っていることが判明します。AllBlockは単なる広告ブロックの拡張機能として配布されていましたが、調査チームが注意深く分析したところ、悪意のあるコードの動作を隠すようなスクリプトが組まれていたとのこと。

セキュリティ企業の Imperva が「広告をブロックする」と主張するブラウザ拡張機能を発見しましたが、実際にはその拡張機能がウェブページに広告を挿入していることを突き止めました。 The ad blocker that injects ads | Imperva https://www.imperva.com/blog/the-ad-blocker-that-injects-ads/

2021年10月15日 16時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1p_kr

