新種のティラノサウルスが発見され「死神」と命名される

ティラノサウルス 属の種として知られている恐竜は、これまで「Tyrannosaurus rex(ティラノサウルス・レックス)」のみでした。しかし、2020年2月10日に新種のティラノサウルス属として、「Thanatotheristes degrootorum」という学名の恐竜の化石が発見されました。この新種の恐竜は、同時期に生態ピラミッドの頂点に君臨していたと思われることから、ギリシャ神話の死神「 タナトス 」と呼ばれています。 Announcing a New Meat-eating Dinosaur from Alberta | Inside the Royal Tyrrell Museum https://royaltyrrellmuseum.wpcomstaging.com/2020/02/10/announcing-a-new-meat-eating-dinosaur-from-alberta/ カルガリー大学と ロイヤル・ティレル古生物学博物館 の研究者たちが、白亜紀の恐竜に関する最新の研究を発表しました。同研究に携わったロイヤル・ティレル古生物学博物館の恐竜・古生態学の学者であるフランソワ・セリエン博士は、「カナダで発見されたティラノサウルスのうち、過去50年間で初の新種」として、「死神」という呼び名の新種のティラノサウルスを見つけたことを喜んでいます。

