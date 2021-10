2021年10月12日 10時36分 メモ

Amazonがオフィス再開時の出勤日数を「チームごとの自由」にすると発表、フルリモート継続もOK

Amazonのアンディ・ジャシーCEOが2021年10月12日に、2022年1月にオフィス勤務を再開した際の最低出勤日数を、各チームの裁量に任せる方針を発表しました。ただし、柔軟な勤務体制が認められるのはオフィス勤務をする従業員で、倉庫で働く従業員やドライバーは対象外です。



Amazonは2021年8月に、オフィス勤務の再開を2021年9月から2022年1月に延期することを発表しました。この時は、従業員は1週間のうち最低でも3日間は出勤し、リモートワークは多くても2日間までの予定でした。





そして、ジャシーCEOは10月12日に従業員に宛てたメールの中で「週3日のオフィス勤務を基本にすると決める代わりに、どうするかを各チームに任せることにしました。具体的な勤務体制は、チームを率いる管理職であるディレクターが決めます。主にリモートで仕事を続けるチーム、リモートと出勤を組み合わせるチーム、主にオフィスで仕事をするチームなど、何がお客様にとって最善かを各チームが判断することを期待します」と述べました。



ジャシーCEOは、最低でも週3日は出勤することを求める予定を変更した要因には、「Amazonの企業規模が大きいため全てのチームに有効な万能のアプローチがない」という点や、「パンデミック収束を見越して当面は試行錯誤をする必要がある」という点があると説明しています。



各チームを監督するディレクターは、チームリーダーやチームに所属する従業員らと協議の上、2022年1月3日までに勤務計画を会社に報告する予定です。





ジャシーCEOは、「会議の必要があれば1日以内にオフィスに移動できるようにしておくこと」を求めつつ、ディレクターの決定次第ではリモートで仕事を続けることも認めています。このことから、Amazonが本社を構えるワシントン州シアトルの地元紙・The Seattle Timesは「Amazonは、必要なときにオフィスに通勤できるようにしておく限り、労働者が無期限にリモートで仕事を続けることを許可しました」と報じました。



なお、IT系ニュースサイトのThe Vergeによると、今回の決定はオフィス勤務の従業員にのみ適用されるため、倉庫作業員、ドライバー、AWSデータセンターの従業員、実店舗のスタッフ、デバイスを開発している従業員などには、柔軟性のあるスケジュールが認められていないとのこと。ジャシーCEOは、従業員へのメールの中で「リモートで作業する柔軟性がない仕事もあります。私は、これらの職種のチームメイトたちの情熱と献身、そして継続的な努力に大変感謝しています」と述べました。