2021年10月12日 11時19分 サイエンス

インフルエンザと新型コロナのワクチンは同時接種しても安全なのか?



冬季にはインフルエンザの流行が予測されますが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチン接種とインフルエンザワクチンの接種時期の重複が心配な人も多いはず。この点について、イギリスの研究チームが2つのワクチンを同時に接種した時の副反応や効果といった調査結果を公開しています。



The Safety and Immunogenicity of Concomitant Administration of COVID-19 Vaccines (ChAdOx1 or BNT162b2) with Seasonal Influenza Vaccines in Adults: A Phase IV, Multicentre Randomised Controlled Trial with Blinding (ComFluCOV)

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3931758



Getting Flu Shot and Covid Vaccine Is Not Dangerous, Study Finds - The New York Times

https://www.nytimes.com/2021/09/30/health/flu-shot-covid-vaccine.html



Receiving a Flu Shot and Covid Vaccine at the Same Time Is Safe, Study Finds | Smart News | Smithsonian Magazine

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/receiving-an-influenza-and-covid-vaccine-at-the-same-time-is-safe-study-finds-180978841/



インフルエンザとCOVID-19のワクチンの同時接種についての研究は、ブリストル大学の研究チームが主導し、その結果は医学誌The Lancetで発表されました。なお、記事作成時点で論文は査読を受けていない状態となっています。



研究チームは2021年4月から6月の間に、イギリスの12カ所で679人の被験者を対象に調査を実施しました。ニューヨーク・タイムズによると、全ての被験者はCOVID-19の1回目のワクチンを打ち終えた状態であり、ワクチンの種類はファイザー/バイオテック製かアストラゼネカ製でした。調査期間中に被験者は2回目のCOVID-19ワクチン接種を受けました。この際、研究チームは被験者をランダムに2つのグループに分け、片方のグループにはCOVID-19ワクチンと同時にインフルエンザワクチンを、もう片方にはインフルエンザワクチンではなくプラセボ注射を投与しました。なお、2つの注射は同日に、別の腕に対して接種されました。





投与されたインフルエンザワクチンは全部で3種類でしたが、観察の結果、発熱や痛みといった副反応は「軽度から中程度」だったと研究チームは述べています。また、2つのワクチンを同時に接種したケースと、別々に接種したケースを比較しても、その効果に違いは見られなかったとのこと。



アメリカ疾病予防管理センター(CDC)はこれまでCOVID-19ワクチンとインフルエンザワクチンは接種に14日の間隔を開けることを推奨していましたが、記事作成時点では内容を改定し、「同時接種できる」と説明しています。



2020年はCOVID-19に対する感染対策がインフルエンザに対しても効果を発揮し、インフルエンザの発症数が例年に比べて少なかったことが報告されています。しかし、2021年はCOVID-19のワクチン接種が進んだことから感染対策が緩和され、インフルエンザが爆発的に流行することが懸念されています。



新型コロナで感染者数が1000分の1になった「インフルエンザ」が復活するという研究結果 - GIGAZINE





日本感染症学会も、「前シーズンはインフルエンザにかかった人が少数だったことから社会全体の集団免疫が形成されていない可能性があり、その状態で海外からウイルスが持ち込まれれば大きな流行を起こす可能性がある」と指摘し、積極的にインフルエンザワクチンの接種を受けることを推奨。COVID-19とインフルエンザが同時に流行し、前例にない「ツインデミック」が起これば、医療システムへに過度な負担がかかることも予想されています。