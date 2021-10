iPhone 13シリーズに搭載されるSoC「A15 Bionic」の性能を示すベンチマークテストの結果が公表される

2021年9月24日に登場したiPhone 13シリーズには、Apple製のSoCである A15 Bionic チップが搭載されています。ハードウェア関連のニュースサイトであるAnandTechがA15のパフォーマンスレビューの結果を公表しました。 The Apple A15 SoC Performance Review: Faster & More Efficient https://www.anandtech.com/show/16983/the-apple-a15-soc-performance-review-faster-more-efficient A15は高性能CPUコア2つと高効率CPUコアが4つ、GPUがiPhone 13/13 miniでは4コア、iPhone 13 Pro/13 Pro Maxでは5コア、さらに16コアの高速なニューラルエンジンが搭載されています。AppleはCPUのパフォーマンスについて「競合他社のものより50%高速化した」と、GPUについても「4コアGPUのA15は競合他社のものよりも30%、5コアGPUのA15は50%高速化した」という曖昧な表現でアピールしていました。 ◆CPUコアの動作周波数 AnandTechによれば、A15は、前世代のA14と比較して高性能コアのシングルコアのピーク周波数が8%向上したとのこと。A14では2998MHzだったのが、A15では3240MHzに達しました。また、高性能コア2つが動作しているときのピーク周波数はA14では2890MHzだったのに対してA15では3180MHzとなり、10%上昇しました。また、A15の高効率コアはA14のものと比較して10.5%増の2016MHzにまでクロックアップできるようになったとのこと。

・関連記事

6コアCPU&5コアGPUのA15 Bionic搭載で大きな進化を遂げたiPad mini&A13チップ搭載10.2インチ「iPad」のベンチマークを測ってみた - GIGAZINE



ついに登場の「iPhone 13」シリーズと先代「iPhone 12」シリーズ合計8モデルの外見&性能を徹底比較、iPhone 13はiPhone 12から買い換えるべきデバイスなのか? - GIGAZINE



iPhone 13のA15チップはCPUの進歩がやや鈍化しているのか? - GIGAZINE



「iPhone 13/iPhone 13 mini」発表、A15 Bionicは6コアCPU&4コアGPU - GIGAZINE



新型「iPad mini」はA15 Bionicチップ搭載&Lightning廃止でUSB Type-Cポートを備えているとのウワサ - GIGAZINE

2021年10月07日 06時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.