Firefox 93に搭載された「タブのアンロード機能」はどのように動作するのか？

2021年10月5日にリリースされた「 Firefox 93 」には、システムの使用可能メモリが残り少ないときに自動的にタブを アンロード してメモリ領域を解放する機能が追加されました。この機能の詳細をMozillaのソフトウェアエンジニアであるHaik Aftandilian氏が解説しています。 Tab Unloading in Firefox 93 - Mozilla Hacks - the Web developer blog https://hacks.mozilla.org/2021/10/tab-unloading-in-firefox-93/ ◆タブのアンロード機能の概要 タブのアンロード機能は、システムの使用可能メモリが残り少なくなった際に「ユーザーが使用していないタブ」を判断してアンロードすることでFirefoxのクラッシュを防ぐ機能です。Aftandilian氏によると、この機能は「メモリ搭載量が少ないシステムを用いるユーザー」「Firefoxの他にゲームなどのメモリを大量に消費するソフトウェアを実行しているユーザー」「大量にメモリを消費するウェブページを開いたユーザー」「非常に多くのタブを同時に開くユーザー」などにとって有益とのこと。 また、Firefox 93のリリース時点ではタブのアンロード機能はWindows向けに提供されています。Aftandilian氏は「WindowsではFirefoxのクラッシュの主な原因はメモリ不足です。タブのアンロード機能によってFirefoxはメモリ不足によるクラッシュを減らし、ウェブブラウジングの中断を回避できます」と語っています。

2021年10月06日 23時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

