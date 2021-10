2021年10月07日 07時00分 メモ

長者番付「フォーブス400」の2021年版が発表、超富裕層はパンデミックの中でさらに40%も富を増やした



アメリカの経済誌であるフォーブスが、毎年恒例となっているアメリカの長者番付「フォーブス400」の2021年版を発表しました。2020年から2021年にかけて世界中をパンデミックによる不況が襲ったにもかかわらず、超富裕層の資産は前年より40%も増えたことが報じられています。



フォーブスによると、アメリカで最も裕福な上位400人の総資産は約4.5兆ドル(約500兆円)に達し、前年より40%も総資産が増加しているとのこと。アメリカではパンデミックによって多くの中小企業が打撃を受け、2021年8月の雇用統計でもパンデミック以前の雇用者数には回復していないことが示されていますが、超富裕層は順調に資産を増やしていることが明らかとなっています。



2021年版のフォーブス400でトップに立ったのはAmazon創業者のジェフ・ベゾス氏であり、これで4年連続の1位となります。ベゾス氏の総資産額は2010億ドル(約22兆4000億円)であり、2位はテスラのCEOを務めるイーロン・マスク氏で総資産額は1905億ドル(約21兆2000億円)、3位はFacebook創業者のマーク・ザッカーバーグ氏で1345億ドル(約15兆円)でした。



新たにフォーブス400にランクインした超富裕層は44人います。中にはMicrosoft創業者のビル・ゲイツ氏の元妻でありビル&メリンダゲイツ財団の会長を務めるメリンダ・ゲイツ氏や、「Facebookは自分たちのアイデアを盗んだものだ」としてザッカーバーグ氏を訴えたことでも知られる暗号資産長者のタイラー&キャメロン・ウィンクルボス兄弟、COVID-19ワクチンを開発したモデルナの共同創業者であるヌーバー・アフェヤン氏などが含まれています。



新顔の中で最も裕福なのは、2021年に死去した「カジノ王」シェルドン・アデルソン氏の妻であるミリアム・アデルソン氏で、資産額は304億ドル(約3兆4000億円)。最年少の新顔は、暗号資産取引所・FTXの共同創業者である29歳のサム・バンクマン・フリード氏で、資産額は225億ドル(約2兆5000億円)でした。





2021年版のフォーブス400にランクインする最低資産額は、過去最高の29億ドル(約3200億円)となっており、前年の21億ドル(約2300億円)から大幅に増加しました。依然として経済にはパンデミックの影響が残っていますが、超富裕層の資産は株式市場と不動産価格の高騰によって増加し続けているとのこと。フォーブス400の編集を行うForbes Wealth Teamの副編集長を務めるケリー・ドラン氏は、「不確実性と絶え間なく変化する市場経済にもかかわらず、2021年のフォーブス400はアメリカで最も裕福な人々がさらに豊かになったことを示しています」とコメントしています。



一方、中には前年より大幅に資産を減らした超富裕層も存在しており、前アメリカ大統領のドナルド・トランプ氏もその1人です。



トランプ氏は1996年から25年にわたってフォーブス400にランクインされ続けてきましたが、今年の資産額は25億ドル(約2800億円)でランク入りはできませんでした。フォーブスは、トランプ氏の資産は大都市の不動産に偏っているため、パンデミックの影響で資産額が6億ドル(約670億円)ほど減少したと推測しています。



なお、フォーブスは前年のランキングと比較して、「純資産の20%以上を寄付した人物が10人から8人に減少し、寄付額が富の1%未満のメンバーは127人から156人に増加しました」とコメント。超富裕層の富は増加する一方で、「寛大さ」は減少しているようだと指摘しました。