iPhone 15 Pro搭載のA17 ProとiPhone 15搭載のA16 Bionicでスペックやパフォーマンスはどう違うのか？

・関連記事

iPhone 15 ProのA17 ProチップはシングルコアスコアがIntelのi9-13900KやAMDの7950Xに迫るハイスコアであることが明らかに - GIGAZINE



iPhone 15 Pro Maxフォト&ベンチマークレビュー、A17 Proチップ採用&ついにUSB-Cを搭載したiPhone最上位機種の底力とは? - GIGAZINE



iPhone 15 Pro Maxの原価は8万円超えでiPhone史上最も生産コストの高いスマホであることが判明 - GIGAZINE



iPhone 15 Proに搭載されるA17 BionicチップはGPUのコア数増加もRAMは6GBのままとのリーク情報 - GIGAZINE



「iPhone 15 Proの異常な発熱」はA17 Proではなく「設計上の妥協が原因」との指摘 - GIGAZINE



「iPhone 15 Pro」「iPhone 15 Pro Max」が登場、チタニウムフレーム採用でよりエレガントに進化 - GIGAZINE



2024年02月20日 17時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.