2021年09月24日 12時00分 ネットサービス

DiscordがYouTubeとの統合機能「Watch Together」のテストを開始、音楽ボット「Groovy」や「Rythm」が排除された直後に



Googleは2021年8月から9月にかけて、Discordの人気音楽ボット「Groovy」や「Rythm」に対して相次いでサービス停止を要請しました。これらの音楽ボットがサービスを終了した直後、Discordが複数人でYouTube動画を見ながら通話できる機能「Watch Together」のテストを開始したことが報じられています。



Discord starts testing YouTube integration weeks after Google shuts down music bots - The Verge

https://www.theverge.com/2021/9/22/22687492/discord-youtube-integration-watch-together-feature-beta



Discord tests out Watch Together, letting you watch YouTube videos with friends

https://mashable.com/article/discord-watch-together



Discord's Working On An Official YouTube Watch Party Feature - Tubefilter

https://www.tubefilter.com/2021/09/23/discord-youtube-watch-together-server-integration/



海外メディアのThe Vergeは9月22日、DiscordがYouTubeとの統合機能をテストし始めたことを報じました。新たな機能は「Watch Together」という名称であり、DiscordサーバーのメンバーがYouTube動画を検索して選択するかリンクを貼り付けて「再生リスト」を作成し、メンバーで一緒に動画を視聴しながら通話できる機能だとのこと。また、参加しているメンバーが動画再生をコントロールする機能も使用可能だそうです。



以下の画像が、The Vergeが公開したWatch Togetherを使用した際の画面。左側に複数のYouTube動画が「再生リスト」として並んでおり、中央でYouTube動画が再生されています。左上の検索欄には「Search or paste YouTube link(検索またはYouTubeリンクを貼り付ける)」と記されており、Discord上から直接YouTubeの動画を検索可能になっている模様。





Watch Togetherのテストは、多くのDiscordユーザーに利用されていた人気音楽ボット「Groovy」や「Rythm」がGoogleの警告を受け、相次いでサービスを停止した直後に始まったことが指摘されています。



Googleは2021年8月、YouTubeやSpotify、Soundcloudの音楽をDiscordで再生できる人気音楽ボット「Groovy」に対し、規約違反のため排除措置を執るとの通知を行いました。GroovyはAPIを利用してYouTubeの音楽を抽出し、フロントエンドや広告をバイパスしていたため、開発者のNik Ammerlaan氏はGroovyの排除が時間の問題だったと述べています。そして、Groovyは8月30日をもってサービスを終了。さらにその2週間後には、6億6000万人以上のユーザーを抱える音楽ボット「Rythm」も、Googleの要請を受けて9月15日でサービスを終了すると発表しました。



Discordの人気音楽ボット「Groovy」がGoogleから排除通知を受けサービス終了を決定 - GIGAZINE





海外メディアのThe VergeやMashableは、Googleが人気音楽ボットに相次いで規約違反を通達したことにより、DiscordがWatch Togetherのリリースを早めたのだろうと示唆しています。



Watch Togetherは音楽ボットと全く同じ機能ではないものの、Discord上でYouTubeの音楽を聞くことも可能です。しかし、Watch TogetherはYouTubeと正式に統合した機能であるため、使用するDiscordユーザーのIPアドレスや検索ワードをYouTubeが収集する他、再生中に広告が表示される場合もあるとのこと。なお、Discordアカウントに関する情報をYouTubeが収集することはないそうです。





記事作成時点では、Discordがテスト中のツールを展開するサーバーのDiscord Games LabでWatch Togetherがテストされています。Discordは今後数週間でベータ版をより多くのサーバーに展開し、10月末までに全てのDiscordユーザーがWatch Togetherを利用できるようにする予定です。