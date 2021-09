2021年09月13日 10時55分 ネットサービス

YouTubeが5億人以上の利用者がいるDiscordで最も人気の音楽ボット「Rythm」を排除、Discordの音楽ボットが全滅する可能性も



GoogleがDiscordの人気音楽ボット「Rythm」に対し、サービスの停止を言い渡していたことが分かりました。Googleの要請を受けて、Rythmは2021年9月15日に音楽ボットのサービスを終了することを発表しました。



Googleは2021年8月に、2億5000万人のユーザーがいるという人気の音楽ボット「Groovy」に対し、商用利用を行うなどの規約違反を理由に、7日以内のサービス終了を求めました。これにより、Groovyは8月30日をもって閉鎖されました。



IT系ニュースサイトのThe Vergeは2021年9月12日に、「GoogleはRythmに対して7日以内のサービス停止を要請しており、これを受けて同サービスは9月15日に閉鎖されることになりました」と報じました。



伝えられるところによると、Rythmは2000万以上のDiscordサーバーにインストールされており、ユーザー数は6億6000万人以上にのぼることから、今回の措置はDiscordにとって大きな打撃になると見られているとのことです。





Rythmの開発者であるYoav Zimet氏はThe Vergeに対し、「いずれこうなることは分かっていました。Groovyが閉鎖されたということは、遅かれ早かれRythmでも同じことが起きるということを意味しているからです」と述べました。



GoogleがGroovyやRythmを相次いで停止させたのは、Discordで展開する予定の自社サービスとこれら人気音楽ボットが競合しているからだとする見方もあります。The Vergeの報道を取り上げた海外メディアのMashableは、「Googleが音楽ボットの排除を進めているのは、DiscordとYouTubeを連携させた独自のサービスを準備しているからかもしれません。Discordは、『2021年末にサーバー上で一緒にゲームをしたりパーティを開いたりする新しい機能をリリースすることを検討している』と発表しており、その機能の中にはYouTubeのDiscordボットであるYoutube Togetherも含まれているようです」と指摘しました。





Zimet氏は「私たちがYouTubeから連絡を受けたことで、今後数週間以内にすべての音楽ボットが同様の連絡を受けて停止する可能性が出てきました。Discordを初期から愛用しているユーザーにとっては、音楽ボットのないDiscordは想像しがたいことでしょう」とコメントして、GroovyやRythm以外の音楽ボットも閉鎖を余儀なくされるとの見方を示しました。



今回の事態を予見していたZimet氏は、1年以上前から新しいサービスの開発に取り組んでいるとのこと。新サービスの具体像については不明ですが、4TB以上のRAMと1000以上のCPUコアを備えた16台のサーバーを必要とする大規模なものだとZimet氏は明かしています。



The Vergeは、Rythmの閉鎖措置についてGoogleとDiscordの両社にコメントを求めましたが、記事作成時点では回答が得られていないそうです。