Discordの人気音楽ボット「Groovy」がGoogleから排除通知を受けサービス終了を決定

YouTube is forcing the popular Groovy Discord music bot offline - The Verge https://www.theverge.com/2021/8/24/22640024/youtube-discord-groovy-music-bot-closure

1600万以上のDiscordサーバーに導入され2億5000万人のユーザーがいるという人気の音楽ボット「 Groovy 」が、Googleからの排除措置通知を受けて2021年8月30日をもってサービスを終了することになりました。 Groovy - The Best Discord Music Bot https://groovy.bot/

2021年08月27日 10時35分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

