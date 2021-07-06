元トランプ陣営スタッフの作ったSNS「Gettr」が早々にハッキング被害に遭う
ドナルド・トランプ元大統領の陣営でシニアアドバイザーだったジェイソン・ミラー氏が作った新SNS「Gettr」が、正式リリース日にハッキング被害に遭いました。
GETTR - The Marketplace of Ideas
https://gettr.com/
Pro-Trump social media app hacked on launch day as half million sign up | Reuters
https://www.reuters.com/world/us/pro-trump-social-media-app-hacked-launch-day-half-million-sign-up-2021-07-04/
Former Trump advisor’s Gettr platform appeared to be briefly hacked Sunday - The Verge
https://www.theverge.com/2021/7/4/22563026/former-trump-gettr-platform-hacked-social-jason-miller?scrolla=5eb6d68b7fedc32c19ef33b4
「Gettr」は、Twitterと似たUIを持つ新SNSで、2021年6月にAndroidとiOS向けのアプリがベータ版として公開され、2021年7月4日から正式サービス開始が予定されていました。
ハッキングは、この正式サービス開始に合わせるように行われました。内容は、ジェイソン・ミラー氏らのヘッダー画像が同じものに変更され、「@JubaBaghdad was here :) ^^ free palestine ^^.」というメッセージが設定されるというもの。
ミラー氏は「ハッキングは数分で対策され、侵入者ができたのは、何人かのユーザー名を変更することだけでした」と述べています。
一方で、ハッキングを行った@JubaBaghdad氏は「ハッキングは非常に簡単で、単に楽しみのためにやった」と語りました。
なお、ミラー氏はトランプ陣営のスタッフだった人物であり、Gettrにトランプ氏が参加することを望んでいるとのことですが、ローンチ時点でトランプ氏はアカウントを作成していません。トランプ氏はすでにTwitterを永久BANされているほか、Facebookは少なくとも2023年まで使用不可、YouTubeは運営元のAlphabetが「暴力のリスクが減少した」と判断するまでアカウント停止の状態にあります。
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