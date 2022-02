2022年02月18日 12時30分 ネットサービス

「魅力的で検閲のない体験」がウリのトランプ元大統領の新しいソーシャルメディアアプリ「Truth Social」が先行ベータテスト開始



元アメリカ大統領のドナルド・トランプ氏が立ち上げたソーシャルメディアアプリ「Truth Social」の先行ベータテストが、およそ500人のテスターを対象に始まりました。Truth Socialの正式サービスは2022年3月末までにスタートする予定となっています。



Truth Social on the App Store

https://apps.apple.com/us/app/truth-social/id1586018825



Exclusive: Trump app opens to hundreds of testers ahead of expected launch | Reuters

https://www.reuters.com/technology/exclusive-trump-app-opens-hundreds-testers-ahead-expected-launch-2022-02-17/



Hundreds of beta testers using early version of Trump social media app: report | TheHill

https://thehill.com/homenews/media/594716-hundreds-of-beta-testers-using-early-version-of-trump-social-media-app-report



トランプ氏は2021年1月6日に発生した連邦議会議事堂襲撃事件を扇動したとして、Facebook・Twitter・YouTubeなどの大手SNSから無期限追放措置を受けました。こうした措置を受け、トランプ氏は独自のソーシャルメディアを立ち上げることを発表しました。



トランプ前大統領が自分でソーシャルメディアプラットフォームを立ち上げる意向か - GIGAZINE



by Darron Birgenheier



そして、トランプ氏は2021年11月に新ソーシャルメディア「Truth Social」とその運営会社となるTrump Media and Technology Group(TMTG)の立ち上げを発表。「私はビッグ・テックの暴政に立ち向かうためにTruth SocialとTMTGを設立しました。タリバンがツイッターで大きな存在感を示している世界に生きているのに、あなたのお気に入りのアメリカ大統領は黙殺されています。これは受け入れられない状況です」とコメントしました。



ドナルド・トランプが新ソーシャルメディア「TRUTH Social」を発表 - GIGAZINE





そして、トランプ大統領がFabook・Twitter・YouTubeから追放されたおよそ1年後の2022年2月に、あらかじめ招待されていた約500人のテスターを対象に、Truth Socialの先行ベータテストが始まりました。



大手通信社のロイターによると、Truth Socialのトランプ氏のアカウントは記事作成時点ですでに300人以上のフォロワーがついているとのこと。また、プラットフォームには広告が一切なく、ユーザーはTwitterと同じように「真実」を投稿し、共有することができるそうです。タイムラインにはフォローした人の投稿とニュースフィードが表示され、誰かが自分をフォローしたり、自分宛てにリプライを送ったりすると通知がされるそうで、Twitterに酷似したソーシャルメディアとなっている模様。さらに、他ユーザーへダイレクトメッセージを送信できる機能も実装される予定です。



トランプ氏の息子であるドナルド・トランプ・ジュニア氏がTwitterで取り上げた、Truth Socialにおけるトランプ氏の初投稿を見ると、UIもほぼTwitterと同じであることがうかがえます。



Time for some Truth!!! pic.twitter.com/jvyteDb5gW — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr)



TMTGのデビン・ニューンズCEOは「我々はTruth Socialを通じて『魅力的で検閲のない体験』を提供します。Truth Socialは2022年3月末までに、正式にサービスを開始します」と述べています。