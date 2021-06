2021年06月23日 15時00分 メモ

Intelが2つの事業部門を新設、コンピューティングの加速やソフトウェアビジョンの推進を目指す

by Thomas Hawk



Intelのパトリック・ゲルシンガーCEOは2021年6月22日、新たな事業部門としてアクセラレーテッドコンピューティングに注力する「Accelerated Computing Systems and Graphics Group(アクセラレーテッドコンピューティングシステムおよびグラフィックスループ)」と、ソフトウェアに対するIntelのビジョンを推進する「Software and Advanced Technology Group(ソフトウェアおよび先端テクノロジーグループ)」を設立することを発表しました。この他にも、「Data Platform Group(データプラットフォームグループ)」を再編し、2つの事業部門に分割することも明かされました。



Intel Makes Changes to Strengthen Execution, Innovation in Critical...

https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/intel-makes-changes-strengthen-execution-innovation-critical-business-areas.html



Intel forms Accelerated Computing, Software business units | ZDNet

https://www.zdnet.com/article/intel-forms-accelerated-computing-software-business-units/



2021年2月にIntelのCEOがボブ・スワン氏から現職のゲルシンガーCEOに交代して以降、ゲルシンガーCEOはさまざまな変革を打ち出しています。3月にはファウンドリサービスの拡充を目指す新戦略「IDM2.0」を発表し、自社のチップだけでなくパートナー企業のチップ製造にも注力していく方針を明らかにしたほか、自動車業界向けのチップ生産を計画していることも判明しています。



Intelの新CEOにパトリック・ゲルシンガー氏が就任すると発表 - GIGAZINE



by Fortune Brainstorm TECH



そして6月22日、ゲルシンガーCEOはIntelの事業部門を再編・新設することを発表しました。ゲルシンガーCEOは声明の中で、「Intelに再入社して以来、私は会社全体にわたる才能の底深さと驚異的な革新に感銘を受けましたが、野心を実現するためにはより速く動かなければなりません」と述べています。なお、ゲルシンガーCEOは2009年にIntelを離れ、2012年から2021年までクラウドコンピューティングを手がけるVMwareのCEOを務めていました。



Intelが新たに立ちあげる事業部門は、「アクセラレーテッドコンピューティングシステムおよびグラフィックスループ」と「ソフトウェアおよび先端テクノロジーグループ」の2つです。前者はハイパフォーマンスコンピューティングとグラフィックスに焦点を当て、後者はソフトウェアに対するIntelの統一されたビジョンを推進するとのこと。





「アクセラレーテッドコンピューティングシステムおよびグラフィックスループ」の責任者に就任するのは、Intelのヴァイス・プレジデントでありGPU戦略を実行するラジャ・コドゥーリ氏。「ソフトウェアおよび先端テクノロジーグループ」の責任者には、VMwareで最高技術責任者(CTO)兼シニア・ヴァイス・プレジデントを務めていたグレッグ・ラベンダー氏が就任します。ゲルシンガーCEOと同時期にVMwareに在籍していたラベンダー氏は、IntelでもCTOとシニア・ヴァイス・プレジデントを兼任することが発表されています。



また、Intelはデータプラットフォームグループを再編し、「Datacenter and AI Group(データセンターおよびAIグループ)」と「Network and Edge Group(ネットワークおよびエッジグループ)」に分割します。データセンター向けチップのXeonなどを担当する「データセンターおよびAIグループ」の責任者は、前最高人事責任者のサンドラ・リベラ氏が務め、ネットワークプラットフォームやIoTを担当する「ネットワークおよびエッジグループ」の責任者は、スタンフォード大学で電気工学とコンピューターサイエンスの教授を務めるニック・マッキューン氏が務めます。



一方、これまでデータプラットフォームグループの責任者を務めてきたナヴィン・シャノイ氏は、26年間在籍したIntelを7月6日付けで去ることが報じられました。



Intel data center boss Navin Shenoy exits as CEO takes sledgehammer to group • The Register

https://www.theregister.com/2021/06/22/intel_restructure_navin_shenoy/





ゲルシンガーCEOは声明の中で、「数十年にわたるテクノロジーの専門知識を持つサンドラ氏、ラジャ氏、ニック氏、グレッグ氏を私たちの最も重要な仕事の最前線に配置することで、私たちの焦点と実行を鋭くし、革新を加速し、会社全体に才能の深い井戸を解き放ちます」と述べています。



また、海外メディアのZDNetは今回の変革について、Intelが競合他社のAMDやNVIDIAの圧力に直面していることが影響していると指摘しました。