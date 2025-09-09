Intelの製品担当最高責任者だったミシェル・ホルトハウスが退職
Intelに30年以上在籍し、製品部門・Intel ProductsのCEOを務めるミシェル・ホルトハウス氏が退職することが分かりました。
ホルトハウス氏はオレゴン州出身で、リンフィールド大学を卒業し金融学士号を取得。1996年にIntelに入社すると、OEMプラットフォームソリューション部門のプログラムマネージャーとしてキャリアをスタートさせ、営業やマーケティング、コミュニケーションチームなど、さまざまな管理職を歴任しました。
Intel ProductsのCEOとしては、クライアントコンピューティンググループやデータセンター＆AIグループ、ネットワーク＆エッジグループを包括する部門の統括を行っていて、IT誌・CRN Magazineの「業界トップ女性100人」にも3回選出されています。
また、パット・ゲルシンガー前CEOの退任後、リップ＝ブー・タン氏が就任するまでの間、暫定共同CEOも務めました。
現職退任後もホルトハウス氏は円滑な引き継ぎのため、数カ月は戦略顧問として残るとのことです。
タンCEOは「ミシェルは輝かしいキャリアを通じて、主要事業を変革し、優秀なチームを構築し、顧客の満足を追求しました。Intelに永続的な影響を与え、そのリーダーシップで多くの社員に感銘を与えてきました。ミシェルがIntelに捧げたすべてに感謝し、今後の活躍をお祈りします」との言葉を贈っています。
なお、Intelは新人事として、データセンターグループのリーダーにケヴォーク・ケチチアン氏、クライアントコンピューティンググループのリーダーにジム・ジョンソン氏、セントラルエンジニアリンググループのリーダーにスリニ・アイアンガー氏、拡張ファウンドリのリーダーにナーガ・チャンドラセカラン氏を任命しました。
ケチチアン氏は直近ではArmのエンジニアリング担当エグゼクティブヴァイスプレジデントを務めた人物で、タンCEOは「ケヴォークは戦略的ビジョン、技術的知見、厳格な運営能力という強力な持ち味があり、データセンター市場全体における成長機会を捉える上でIntelを助けてくれるでしょう」と言及しています。
