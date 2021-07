2021年07月08日 13時15分 メモ

Intelに「Sandy Bridge」「Skylake」を生んだベテランアーキテクトのシュロミット・ワイス氏が復帰



Intelが、過去に28年間在籍して数々のチップを生み出したチップアーキテクトのシュロミット・ワイス氏の4年ぶりの復帰を明らかにしました。これは、パット・ゲルシンガーCEOによるエンジニア陣再構築の流れの1つです。







ワイス氏はIntel在職中、デュアルコアアーキテクチャの開発に取り組み、社内の最高賞・アチーブメントアワードを受賞。第2世代Coreプロセッサ「Sandy Bridge」や第6世代Coreプロセッサ「Skylake」の開発チームでリーダーを務めました。





ここ4年はIntelを離れ、NVIDIA傘下となったMellanoxのシリコンエンジニアリング担当バイスプレジデントとなっていました。



Intelへの復帰は、2021年2月から新CEOとなったパット・ゲルシンガー氏による、ベテランアーキテクト再雇用の流れを受けたもの。ワイス氏より前には、グレン・ヒルトン氏やスニル・シェノイ氏らが復帰しています。



Intelに復帰したワイス氏の役職は、デザインエンジニアリンググループ(DEG)のシニアバイスプレジデント兼共同ゼネラルマネージャーだとのこと。



ワイス氏は「Intelがハードウェアとチップをリードし続けることを保証するため、全力を注ぎます」とコメントしています。



