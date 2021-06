なぜ人は精神的なダメージを負った時に「肉体的な痛み」を感じるのか？

失恋や近親者の死によって大きな悲しみに襲われた際に、胸が締め付けられるかのような耐えがたい痛みを経験した人もいるはず。こうした精神的なダメージが「肉体的な痛み」を生み出すメカニズムについて、トロント大学心理学部のジェフ・マクドナルド教授とミシガン大学心理学部のイーサン・クロス教授が解説しています。 Why does 'emotional pain' hurt? | Live Science https://www.livescience.com/why-emotional-pain-hurts.html マクドナルド教授によると、精神的なダメージが肉体的な痛みを生み出すというプロセスは「生存に役立つ」ため進化の過程で発達したとのこと。例えば熱くなっているストーブに手を置いた場合には、脳内のニューロンが活性化して「何かが大きく間違っている」という信号を送信します。この信号は注意力を乱し、間違っていることを直ちにやめさせるのに非常に適した効果があるそうです。

2021年06月19日 09時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1k_iy

