「失恋の痛み」を癒やす科学的な方法が研究されている

意を決して好きな人に告白したもののあっさりフラれたり、長年付き合っていた恋人に別れを告げられたりと、辛い失恋を経験した人の心にはひどい傷が残ります。時には吐き気や不眠症、うつ病などに発展することもある「失恋の痛み」を、科学的な方法で癒やす試みが行われているとイギリス大手紙のガーディアンが報じています。 Can science cure a broken heart? | Science | The Guardian https://www.theguardian.com/science/2020/feb/22/can-science-cure-a-broken-heart 失恋の痛みに悩んでいる人にとっては幸いなことに、研究者によってある程度失恋の痛みを和らげる方法が発見されつつあるとのこと。2019年3月にマドリード工科大学の研究チームが発表した 研究 では、「被験者が辛い経験を思い出した直後に全身麻酔や鎮痛剤に使われる プロポフォール を注射されると、24時間後に辛い経験を思い出しづらくなる」ということがわかりました。 この研究の目的は 心的外傷後ストレス障害(PTSD) の症状を緩和する方法を模索することでしたが、失恋による苦しみもPTSDに発症する可能性を含んでいるため、プロポフォールを用いた治療は失恋の痛みにも適用できる可能性があります。 研究を率いたマドリード工科大学の Bryan Strange 氏は、「麻酔と感情的な記憶の喚起を組み合わせることで、辛い記憶を思い出しづらくなります。私たちはこの方法が上手く機能する人々と、治療によるメリットが麻酔を投与するリスクを正当化できる基準を導き出す必要があります。失恋が大きな苦痛となっている人については、治療を許可できる基準を上回ることがあるでしょう」と述べました。

・関連記事

マジックマッシュルームと同じ幻覚剤成分がうつ病の「画期的治療薬」として当局に承認される - GIGAZINE



精神の病がVR技術で治療できるようになる未来がやってくる - GIGAZINE



「幸福」よりも重要なのは困難に負けない「回復力」であるとする考え方 - GIGAZINE



「なぜ人は浮気してしまうのか?」を科学的に解説 - GIGAZINE



人が悲しみを感じる時、脳はどのような反応を示すのか? - GIGAZINE



心的外傷後ストレス障害(PTSD)の発症を防ぐのに「テトリス」が有効であることが明らかに - GIGAZINE



トラウマについて話すべき5つの理由とは? - GIGAZINE



脳に電極を埋め込み電気刺激で精神病やPTSDを治療する計画が臨床試験へ - GIGAZINE



2020年02月28日 19時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.