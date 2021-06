GoogleがiPhoneの「探す」のように「Android端末同士で紛失したスマホを探し出せる巨大ネットワーク」を作ろうとしている可能性

by Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier



Appleの「探す(FindMy)」は、Bluetoothによる通信でApple端末のネットワークを構築し、オフラインの端末でもその場所を探し出すことができるというシステムです。Googleが提供するAndroidにも、既に端末を探す機能が用意されていますが、Appleの「探す」のような大規模な端末ネットワークを用意していると報じられています。



Google may be working on an Android version of Apple's "Find My" network

https://www.xda-developers.com/google-find-my-device-network/



Android phones might be getting their own "Find My" network like iPhones

https://www.androidauthority.com/google-android-find-my-network-1236537/



Appleの「探す」がどういう仕組みでオフラインの端末を探し出すことができるのかについては、以下の記事にまとめています。Apple端末同士でBluetoothによるネットワークを構成することで、紛失した端末がオフラインでも近くにオンラインのApple端末があれば、位置情報を安全にiCloudへアップロードすることができるというシステムです。



Appleが発表したオフラインの端末でも位置を突き止められる「Find My」機能の仕組みとは? - GIGAZINE





Appleの「探す」は端末の数が多いほど、Bluetoothのネットワークの範囲が広がり、「探す」の精度も高くなります。つまり、iPhoneやiPad、MacBookなど、Apple端末のユーザーが多いことがそのまま「探す」の精度向上に直結します。この「探す」機能を使ったApple純正の落とし物トラッカーが、AirTagです。



Appleの音を鳴らしたり方向を示したりして落とし物を見つける手助けをしてくれる「AirTag」を使ってみた - GIGAZINE





Androidにも「スマートフォンを探す」というアプリがあり、Android端末を紛失した時に探すことが可能です。ただし、この「スマートフォンを探す」は、紛失した端末の電源がオンで、モバイル通信あるいはWi-Fiに接続しており、なおかつGoogleアカウントにログインしている必要がありました。実際に「スマートフォンを探す」を使ってみるとどんな感じなのかは、以下の記事を読むとよくわかります。



なくしたスマホを見つけるGoogleの新機能「スマートフォンを探す」を使ってみた - GIGAZINE





2021年6月18日、Google Play開発者サービスのバージョン21.24.13のベータ版が公開されました。技術系ソーシャルサイトのXDA Developersによると、バージョン21.24.13のベータ版をデコードしたところ、以下のコードが追加されていると判明したとのこと。