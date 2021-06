2021年06月08日 13時00分 モバイル

iPhoneの次期OS「iOS 15」ではスマホが電源オフでも「探す」で探知可能に



2021年6月7日から開催されているAppleの開発者向けイベントWWDC 2021で、iPhone向けの新しいOSであるiOS 15が発表されました。この新型OSでは、iPhoneの「Find My(探す)」機能が端末が電源オフの状態でも使用可能だと報じられています。



iOSの「探す」とは、Bluetoothを介したApple端末同士のネットワークにより、落としたり行方が分からなくなったりしたApple端末を発見することができる機能です。「探す」のネットワークは完全に匿名で構築されているほか、端末がモバイル回線やWi-Fiに接続されていない状態でも端末の場所を特定することが可能です。



端末がオフラインでも見つけられる「探す」ですが、これまでは端末の電源が切られた状態では無効だったため、発見できないままバッテリーが切れたり、iPhoneを盗んだ犯人が電源を切ってしまったりした場合、端末を探し出すことはできませんでした。しかし、iOS 15を搭載したiPhoneは、電源をオフにしても低電力状態を維持してAirTagのように機能するので、電源がついていなくても近くにあるAppleデバイスのBluetooth信号を拾って位置情報を送信できるようになっています。



Apple製品専門のニュースサイト・9to5Macによると、iOS 15ではiPhoneのバッテリーが切れた後でも、数時間は「探す」が使える可能性があるとのこと。また、アクティベーションロックを有効にしてiPhoneを工場出荷時に戻しても位置情報の追跡を継続できると、Appleは発表しています。



9to5Macは新しい「探す」機能について、「興味深いことに、iOS 15ではiPhoneが初めて電力不足に陥った際、盗難にあった端末を見つけるための方法として、この『探す』の新機能について案内するようになっています。これまで、Appleは盗難対策として『探す』を使うことを推奨してきませんでした」とコメントしました。



なお、低電力状態での「探す」を無効化するオプションも用意されているため、電源をオフにした時に低電力状態に移行するのではなく完全に電源を切ることも可能です。