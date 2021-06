2021年06月08日 14時00分 サイエンス

体重を15%減らす薬「Wegovy」が当局の承認を受け2021年6月中に発売予定



2021年6月4日、デンマークの製薬会社・ノボノルディスクが、「体重を平均14.9%減らすという研究結果が示された薬がアメリカ食品医薬品局(FDA)に承認された」と発表しました。



FDAの承認を受けたのは、ノボノルディスクが提供する予定の体重管理療法用新薬「Wegovy」です。Wegovyには2型糖尿病の治療に用いられるセマグルチドという薬が含まれますが、このセマグルチドは2021年2月に発表された論文で「1961人の肥満の人を対象に行った実験で、投与された人々の体重が平均して15.3kg減少した」と発表された薬です。



セマグルチドは食後に腸から放出されるグルカゴン様ペプチド-1(GLP-1)というホルモンと94%の類似性を持っており、空腹感を減らして満腹感を高め、食事の量を抑えることでカロリー摂取量を減らすことができるとされています。実験では、セマグルチドを週に1度、2.4mg投与され、カロリーを減らした食事と適度な運動を行ったグループは平均して14.9%の体重減少がみられたのに対し、偽薬を投与され、カロリーを減らした食事と適度な運動を行ったグループの体重減少は平均2.4%にとどまったとのこと。



ただし、何人かの対象者は吐き気や下痢などの症状を訴えており、実験を途中で中止した人もいるとのこと。また、ノボノルディスクは「Wegovyは肥満または過体重の成人に使用される処方薬で、使用の際には身体活動の増加と、カロリーを減らした食事プランを必要とする」と述べています。



肥満はさまざまな保健機関にとって重要な健康問題の1つとして認識されており、アメリカの成人のほぼ4分の3が過体重または肥満であることを考慮すると、Wegovyが何万人もの人々の食物摂取量を調整するのに役立つことが期待されています。ノボノルディスクの開発担当ヴァイスプレジデントのマーティン・ランゲ氏は「アメリカでWegovyが承認されたことで、肥満の人々に大きな期待を与えることができました。多くの人々は体重を減らすために最善の努力をしているにもかかわらず、減量を達成して体重を維持することに苦労しています。私たちは新しい肥満治療の時代を作り出すWegovyを生産することを楽しみにしています」と語っています。





なお、ノボノルディスクはWegovyを2021年6月下旬にアメリカで発売する予定だと発表しています。価格については発表されていませんが、一部の報道は既存の体重管理薬「サクセンダ」と同等の価格になるかもしれないと伝えています。