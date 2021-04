2021年04月22日 12時00分 ハードウェア

紛失した「AirTag」はNFC対応のiPhoneだけでなくAndroidでも読み取ることが可能



Appleは2021年4月21日に配信したイベントの中で、独自の落とし物トラッカーである「AirTag」を発表しました。このAirTagはiPhoneだけでなくAndroidでも検出できることが明らかになっています。



Lost Apple AirTags Can Be Found by Android Devices Too

https://news.softpedia.com/news/lost-apple-airtags-can-be-found-by-android-devices-too-532719.shtml



Lost AirTag can be read by any other NFC-enabled iPhone or Android device - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/04/20/lost-airtag-can-be-read-by-any-other-nfc-enabled-iphone-or-android-device/



Appleの「AirTag」は、直径31.9mm、重さ11gという500円玉よりもさらにひと回り大きなコイン型の落とし物トラッカーです。IP67等級の防水・防沫性能を有しており、コイン電池の「CR2032」で、1年以上動作するように設計されています。AirTagがBluetooth信号を送信し、この信号をAppleの「Find My(探す)」ネットワーク上のデバイスが検出することで、位置情報を追跡することができるようになっています。なお、これらのプロセスは完全に匿名で行われ、情報も暗号化されるので、ユーザーのプライバシーが損なわれることはありません。



AppleはこのAirTagに関するサポートページを公開しており、ここに掲載されている情報から、AirTagはAndroid端末でも認識することが明らかになっています。



What to do if you find an AirTag or get an alert that an AirTag is with you - Apple Support

https://support.apple.com/en-us/HT212227





AirTagはiPhone、iPad、iPod touchのいずれかの端末でセットアップすることで、「探す」アプリ上で管理可能となります。AirTagは世界中に数億台存在するApple端末により形成される「探す」ネットワークを活用しており、紛失してしまってもおおよその位置を特定することが可能です。



AirTagが発するBluetooth信号の識別子は頻繁に変更されるため、AirTagの位置を追跡されることを防げるようになっています。また、「探す」ネットワークを通じてAirTagやApple端末を探す際にやり取りされる情報は、すべてエンドツーエンドの暗号化で保護されているため、プライバシー的にも安全です。





さらに、「探す」ネットワーク上に存在する未知のAirTagが時間の経過とともに移動している場合、内蔵スピーカーから音を鳴らすように設計されています。これにより、本来の持ち主以外に拾われたAirTagが盗まれることを防ぐような設計となっているわけです。また、手元にiPhoneがなくても音が鳴るためAirTagを見つけられるようになっています。



誰かが紛失したAirTagを発見した場合は、iPhoneもしくはNFC対応のスマートフォンのNFC領域にAirTagの白い面を押し当てるようにします。すると画面上に以下の画像のような通知が表示されるので、リンク先にアクセスすると、シリアル番号などのAirTagに関する情報が表示されます。所有者がAirTagを紛失したとアプリで設定していた場合、リンク先には所有者に連絡するための方法が表示され、AirTagを見つけたことを知らせることも可能です。





なお、AirTagは2021年4月23日21時から注文可能で、30日から販売開始。価格は1個あたり税込3800円で、4個セットだと税込1万2800円です。