AppleはiPhone・Apple Watchに加えAirPodsでも健康管理を行っていく可能性を示す

・関連記事

Appleが目指す完全ワイヤレスの未来への第一歩となるイヤホン「AirPods」 - GIGAZINE



Appleのワイヤレスイヤホン「AirPods」が届いたので本当に落ちたりしないのか、使い勝手など実際に試してみた - GIGAZINE



Apple Watchのおかげで命を救われた男性、そしてわかり始めたApple Watchの真の魅力とは - GIGAZINE



なぜApple Watchは生まれたのか、その「真の理由」が語られる - GIGAZINE



Apple Watch向けの最新OS「watchOS 8」が発表 - GIGAZINE



AppleがWWDCで解説しなかった「iOS 15」の便利機能まとめ - GIGAZINE

2021年06月17日 20時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.