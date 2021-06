「宇宙人はいる？」を5人の専門家に聞いてみた結果とは？

宇宙人にまつわる議論の中には、確率論的な観点から「地球が存在する銀河系には少なくとも36種類の知的生命体が存在する」と 主張 する専門家もいれば、「宇宙広しといえど知的生命体は人類だけ」という 説 もあります。そこで、学術系サイトのThe Conversationが5人の専門家に「エイリアンは存在するのか?」という質問をぶつけて、その答えをまとめました。 Do aliens exist? We asked five experts https://theconversation.com/do-aliens-exist-we-asked-five-experts-161811

