「宇宙に果てはあるのか？」を5人の専門家が解説

宇宙は広大であり、現代人の科学技術をもってしても 観測可能な宇宙 は宇宙全体のほんの一部に過ぎません。宇宙の全体像が分からないということは、「宇宙が無限なのか有限なのかも分からない」ということでもあるため、科学者の間ではさまざまな議論が交わされています。そこで、学術系ニュースサイトThe Conversationが、オーストラリアの研究機関で天文学や物理学を研究している専門家5人に「宇宙は無限?」と質問してその回答をまとめました。 Is space infinite? We asked 5 experts https://theconversation.com/is-space-infinite-we-asked-5-experts-165742 ◆回答1:「不明」 オーストラリア国立大学の天文学者であるアンナ・ムーア教授の回答は、「分からない」とのこと。少なくとも、観測可能な宇宙は今から約138億年前のビッグバンで始まったことが分かっており、これは少なくとも宇宙の年齢は有限だということを意味しています。しかし、ビッグバンによって生まれた宇宙は、それ以来あらゆる方向に向かってどんどん大きくなっており、その速さも加速しています。そのため、これまで得られている観測記録では、宇宙が無限なのか有限なのかを断定することはできないとのこと。

2021年08月28日 20時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

