この世に存在しない魚をゲームなどに使われる「手続き型生成」でランダムに生成する「fishdraw」

・関連記事

「バイクに乗るピカチュウ」「アボカドの椅子」など言葉から自動でイラストや写真を生成するAI「DALL・E」 - GIGAZINE



この世に存在しない「架空の猫」の写真を自動生成しまくれる「This cat does not exist」 - GIGAZINE



簡単な塗り分けだけでリアルな架空のモンスターを生成できてしまう「Chimera Painter」をGoogleが開発 - GIGAZINE



聖句っぽいポエムを自動生成する「AIジーザス」が爆誕、Twitterアカウントも開設される - GIGAZINE



自動生成される幻想的な世界で詩の断片を集めていくブラウザゲーム「Wayfinder」レビュー - GIGAZINE

2021年08月28日 20時30分00秒 in レビュー, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.