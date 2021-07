Apple Watchの開発に携わった技術担当ヴァイスプレジデントがAppleの自動運転車プロジェクトに加わる

・関連記事

Appleがポルシェのシャーシ開発責任者を雇用、自動運転車開発プロジェクトが加速か - GIGAZINE



Apple製の自動運転車は2024年についに生産開始か - GIGAZINE



Appleが190人の従業員を解雇、自動運転車開発プロジェクト「Titan」に影響か - GIGAZINE



Appleは自動運転車開発計画「Titan」にiPhoneでの認証と支払いを組み込むかもしれない - GIGAZINE



Appleが自動運転車「Titan」プロジェクトで200人以上を削減、しかし開発自体は続行中と回答 - GIGAZINE



2021年07月17日 13時00分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.