2026年02月06日 11時41分 スマホ

AppleがAIベースの仮想ヘルスコーチ計画を中止か



Appleがコードネーム「Project Mulberry」として開発を進めてきたAI搭載の仮想ヘルスコーチサービスの計画を大幅に縮小したと報じられています。



Apple Is Scaling Back Plans for AI-Based Health Coach Service - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-05/apple-is-scaling-back-plans-for-new-ai-based-health-coach-service



Apple Health+ scaled back internally, will be incremental releases

https://appleinsider.com/articles/26/02/06/apple-health-scaled-back-internally-will-focus-on-incremental-features-instead



Apple reportedly scales back plans for AI-powered health coach - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2026/02/05/apple-reportedly-scales-back-plans-for-ai-powered-health-coach/



Project Mulberryは、かつて「Project Quartz」という名称で進められていたもので、当初はiOS 19.4での導入が期待されていました。この機能は、睡眠、栄養、理学療法などさまざまな分野でユーザーの健康状態をモニターして適切な指導を行うAIサービスだったとされています。



Appleが「AIドクター」を提供してヘルスケアを大改革する予定との報道 - GIGAZINE





しかしBloombergによると、Appleの組織変更に伴って長年ヘルスケア部門を率いてきたジェフ・ウィリアムズ氏が退職し、サービス担当責任者のエディ・キュー氏がヘルスおよびフィットネスチームを監督することになったことで方針が転換されたとのこと。キュー氏は、この統合サービスが「Oura」や「Whoop」といった競合他社のアプリと比較して十分に競争力があるとは考えておらず、計画を見直す判断を下したとされています。



また、新たな戦略では一つの大きなサブスクリプション型サービスとして発表するのではなく、個別の機能を段階的に小出しでリリースする形へと移行するとBloombergは伝えています。機能を小出しにすることにより、アメリカ食品医薬品局(FDA)の承認プロセスなどの規制上の課題を回避しやすくなり、機能をより早くユーザーに提供することが可能になるとのこと。



この取り組みには、iPhoneのカメラを使ってユーザーの歩き方やワークアウトのフォームを分析しアドバイスを行う機能や、食事や栄養に関する管理機能が含まれているそうです。





また、Appleは、カリフォルニア州オークランドに専用のスタジオを新設し、睡眠、栄養、理学療法、メンタルヘルス、循環器などの専門医によるビデオコンテンツの制作を続けてきたそう。これらの動画コンテンツは、ユーザーの心拍数データなどに懸念される傾向が見られた際に、AIが個別のアドバイスと共に提示する解説資料として活用される予定です。また、月額9.99ドル(約1500円)で提供されているApple Fitness+との連携強化も検討されています。



さらに、Appleは「World Knowledge Answers」と呼ばれる内部システムを基盤とした、ウェルビーイングに関する質問に答えるAIチャットボットの開発も並行して進めているそうで、将来的な展望としてiOS 27では、刷新されたSiriを通じてより高度なヘルスケア関連の問い合わせが可能になる見込みです。





Bloombergは今回の計画変更が開発そのものを中止するのではなく、より実用的な機能を順次提供していく長期的なリリース計画への再編であると評価しました。

