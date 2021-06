Netflixが音楽ストリーミングサービス「Spotify」を実写ドラマ化

映像ストリーミングサービスの「Netflix」が、音楽ストリーミングサービス「Spotify」の急成長の裏側に焦点を当てた実写ドラマの製作を発表しました。記事作成時点ではタイトルが決まっていないため、「Untitled Spotify Drama(タイトル未定のSpotifyドラマ)」とされています。 Netflix Commences Spotify Drama Series, Reveals Cast - Variety https://variety.com/2021/streaming/global/netflix-spotify-drama-cast-1234995731/ Netflix is producing a ‘fictionalized’ series about Spotify - The Verge https://www.theverge.com/2021/6/14/22534094/spotify-untold-netflix-series-coming-2022 NetflixのUntitled Spotify Dramaは6部構成のドラマシリーズとなり、音楽業界に革命をもたらしたSpotifyを起業したスウェーデン出身のダニエル・エク氏と、同氏のパートナーを中心とした物語になるとのこと。

2021年06月15日 12時00分00秒 in ネットサービス, 映画, Posted by logu_ii

