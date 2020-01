2020年01月23日 09時52分 アニメ

Netflixが実写版ウィッチャーの成功を受けアニメ版ウィッチャーの制作を発表



オンラインストリーミングサービスのNetflixは、多額の費用をかけてオリジナルコンテンツを用意しており、その中のひとつとして登場したのが「ウィッチャー」です。アンドレイ・サプコフスキによる同名小説の「ウィッチャー」が原作となっており、同名タイトルのゲームも人気を博しています。そんなウィッチャーが、今度はアニメとなってNetflixで配信されることが発表されました。



Netflix orders a Witcher anime following the success of the live-action show - The Verge

https://www.theverge.com/2020/1/22/21077253/witcher-netflix-anime-korean-studio-mir-henry-cavill-live-action-show



Netflix to release a Witcher anime film - Polygon

https://www.polygon.com/2020/1/22/21077279/netflix-witcher-anime-film



Netflix Producing The Witcher Anime Film, Nightmare Of The Wolf - GameSpot

https://www.gamespot.com/articles/netflix-producing-the-witcher-anime-film-nightmare/1100-6472963/



Netflixで配信中の実写版「ウィッチャー」で主人公のゲラルトを演じるのは、映画「マン・オブ・スティール」でスーパーマンことクラーク・ケントを演じたヘンリー・カヴィル。予告編は複数公開されており、その世界観を垣間見ることができます。



小説・ゲームで人気を博した「ウィッチャー」の実写ドラマ版予告編がついに公開 - GIGAZINE





世界的人気ファンタジーを原作者監修で実写ドラマ化した「ウィッチャー」最新予告編が公開中 - GIGAZINE





世界20カ国で愛されるファンタジー小説が原作の大河ドラマ「ウィッチャー」の最終予告編が公開中 - GIGAZINE





また、Netflixは2019年第4四半期の決算報告書の中で、同期に約880万人も有料会員が増加したことを明かしています。この原動力となったのが同期に配信開始となった実写版ウィッチャーで、他のストリーミングサービスで独占配信されて話題となった「マンダロリアン」や「ジャック・ライアン」といったタイトル以上の人気を誇ったとしています。



Netflixの加入者数が3カ月で880万人も増加したことが判明、人気ドラマ「ウィッチャー」の影響か - GIGAZINE



by freestocks.org



この成功を追い風にして、Netflixは新たにアニメ版ウィッチャーの制作を発表しました。タイトルは「Witcher:Nightmare of the Wolf」です。制作を担当するのは韓国のアニメーションスタジオである「STUDIO MIR」です。同スタジオはこれまでに「Guardians of the Galaxy」や「Voltron:Legendary Defender」、「KOJI」といった作品の制作を担当してきました。



Netflixはアニメ版ウィッチャーに関する詳細を明らかにしていませんが、作品について「大陸が直面する強力な新たな脅威」を探求すると説明しています。加えて、アニメ版ウィッチャーがNetflixの実写版ウィッチャーの世界を拡張するとしていますが、2つの作品がどのように関わっていくことになるかは不明です。



キャストに関する発表も一切ありませんが、制作指揮は実写版と同じくローレン・シュミット・ヒスリック氏が担当する予定。ヒスリック氏は自身のTwitterアカウント上で「ウィッチャーの世界にとって大切な1日となります。私はアニメ化という秘密を1年以上隠し通してきました!」とツイートしており、プロジェクト自体は1年以上前から始動していたことがうかがえます。



It's a big day here in #TheWitcher world -- and I've been keeping this one secret for over a year! https://t.co/9Rp1ftDO0p — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) 2020年1月22日



また、アニメ版ウィッチャーの制作には、実写版ウィッチャーで脚本を務めたBeau DeMayo氏も携わることとなっています。