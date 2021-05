かつおのうまみと香りがそのまま味わえる「一本釣りかつおの塩たたき」などスシローの新ネタ＆新作スイーツを全制覇してみた

・関連記事

てりやきマックバーガーを唐辛子チーズ&七味マヨで辛さマシマシにした「赤辛てりやき」と「黒胡椒てりやき」試食レビュー - GIGAZINE



濃厚オイスターソースのうまみでごはんが止まらなくなる松屋の「青椒肉絲定食」試食レビュー - GIGAZINE



肉厚な真鯛カツを使った「日本の生産地応援バーガー真鯛カツ<愛媛県愛南町>」などモスバーガーの新商品7種類を食べてみた - GIGAZINE



スパイシーなソースで食欲をガシガシそそるロッテリア「クレイジーホットチキンフィレバーガー」「ブラックリブサンドポーク」を食べてみた - GIGAZINE



糸唐辛子がピリッと辛さを足してくる松のやの「ケイジャンかつ定食」と「麻婆かつ定食」を食べてみた - GIGAZINE

2021年05月26日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.