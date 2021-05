2021年05月26日 21時00分 サイエンス

血中の男性ホルモンの濃度が新型コロナウイルス感染症の重症化に関係しているという研究結果



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は高齢者や基礎疾患(慢性閉塞性肺疾患・慢性腎臓病・糖尿病・高血圧・脳心血管疾患・肥満症など)を持つ人は重症化リスクが高いという調査結果が得られており、各国研究機関の追跡調査でも同様の結果が確認されています。そんなCOVID-19の重症化リスクについて、「血中の男性ホルモンの濃度が関係している」という研究結果が新たに発表されました。



COVID-19の致死率は約2%だと算定されていますが、感染者の年齢や基礎疾患の有無で大きく致死率が異なることが確認されています。中国伝染病予防・管理センターの2020年2月の発表によると、80歳以上の高齢者では致死率が14.8%にまで跳ね上がるほか、男性の致死率が女性に比べて高いことや、高血圧・糖尿病・がんなどの有無に致死率が左右されることが示されており、持病については日本国内の研究でも同様の結果が得られています。



こうしたCOVID-19の重症化リスクに関して、セントルイス・ワシントン大学の研究チームが「テストステロンの量」が関係していると新たに発表しました。テストステロンはアンドロゲン(男性ホルモン)を代表するホルモンの一種で、性機能や筋肉量、骨格の発達、闘争本能や孤独願望などの男性らしい性格に関わっていることが知られています。



研究チームはセントルイス市にあるバーンズ-ユダヤ人病院でCOVID-19陽性と診断を受けた男性90人・女性62人の計152人を被験者とし、血液サンプルを収集。この152人のうち入院した143人について、入院3日目・7日目・14日目・28日目時点で入院し続けていた場合は血液サンプルを追加収集し、各サンプル中のテストステロン濃度を計測しました。



その結果、女性の場合はCOVID-19の重症度とテストステロンの間に関連性はみられませんでしたが、男性の場合は、「血中テストステロン濃度が重症度の高い患者は52ng/dL、重症度の低い患者は151ng/dL」と、テストステロン濃度と重症度の間に関連性がみられました。このテストステロン濃度と重症度の関連は、年齢・BMI・基礎疾患の有無・喫煙状況・人種などのCOVID-19に影響を与えうる因子を考慮した上でも有意だということが確認されています。





入院継続時の血中テストステロン濃度について、重症の男性患者では入院3日目の時点で19ng/dLまで低下していたことも判明。このことから、研究チームは血中のテストステロン濃度の推移が、患者の今後の容態を示唆する手かがりになると説明しました。なお、成長ホルモンとして知られるIGF-1についても同様の調査が行われましたが、こちらは男女問わずCOVID-19の重症度との関連性はみられなかったとのこと。



今回の研究の中で、研究チームは血中テストステロン濃度が低い男性は体内のテストステロン消費を増加させる遺伝子が活性化されていることを確認しましたが、この遺伝子の活性化状況がCOVID-19の重症度にどのように作用しているかは不明であり、重症のCOVID-19が血中テストステロン濃度を低下させるのか、はたまた血中テストステロン濃度の低下がCOVID-19の重症度を引き上げているのかという因果関係についても不明だと結論づけています。