2021年05月12日 10時22分 ソフトウェア

今日は毎月恒例「Windows Update」の日

by okubax | Flickr



今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。







2021 年 5 月のセキュリティ更新プログラム (月例) – Microsoft Security Response Center

https://msrc-blog.microsoft.com/2021/05/11/202105-security-updates/



Microsoftは5月のアップデートで、4つの重大なバグを含む、55個のサイバーセキュリティ脆弱性に対処しました。うち3つはゼロデイ脆弱性でしたが、Microsoftによるとこれまでに悪用された形跡はないとのこと。この修正により、Internet Explorer、.NETCore、Visual Studio、Windows 10、Officeなどのセキュリティ上の問題が解決されます。



◆Windows 10 v20H2、v2004、v1909、v1809、v1803

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows 10 v2004 および Windows 10 v20H2：5003173

Windows 10 v1909：5003169

Windows 10 v1809：5003171

Windows 10 v1803：5003174



◆Windows Server 2019、Windows Server 2016、Server Core インストール (2019、2016、v20H2、v2004、v1909)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2019：5003171

Windows Server 2016：5003172

Windows Server v2004 および Windows Server v20H2：5003173

Windows Server v1909：5003169



◆Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、および Windows Server 2012

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows 8.1 および Windows Server 2012 R2 マンスリー ロールアップ：5003209

Windows 8.1 および Windows Server 2012 R2 セキュリティのみ：5003220

Windows Server 2012 マンスリー ロールアップ：5003208

Windows Server 2012 セキュリティのみ：5003203



◆Internet Explorer 11

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Internet Explorer 11 の累積的な更新プログラム：5003165



◆Microsoft Office 関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

4464542、4493197、4493206、5001914、5001918、5001919、5001920、5001923、5001925、5001927、5001928、5001931、5001936



◆Microsoft SharePoint 関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

5001916 5001917、5001935



◆Microsoft Exchange Server

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

5003435



◆Microsoft .NET 関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

特権の昇格



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

.NET 関連ソフトウェアのセキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドhttps://msrc.microsoft.com/update-guideを参照してください



◆Microsoft Dynamics 関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

なりすまし



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Dynamics 関連ソフトウェアのセキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラムガイドhttps://msrc.microsoft.com/update-guideを参照してください



◆Microsoft Visual Studio 関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Visual Studio 関連ソフトウェアのセキュリティ更新プログラムの詳細については、https://docs.microsoft.com/ja-jp/visualstudioとセキュリティ更新プログラムガイドhttps://msrc.microsoft.com/update-guideを参照してください



◆Microsoft Lync/Skype for Business

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Lync/Skype for Business のセキュリティ更新プログラムの詳細については、https://docs.microsoft.com/ja-jp/SkypeForBusiness/を参照してください



なお、Windows Updateはアメリカ時間で毎月第2火曜日に公開されており、次回のアップデートは日本時間で2021年6月10日(水)に提供予定となっています。