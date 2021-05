今日は毎月恒例「Windows Update」の日

2021 年 5 月のセキュリティ更新プログラム (月例) – Microsoft Security Response Center https://msrc-blog.microsoft.com/2021/05/11/202105-security-updates/ Microsoftは5月のアップデートで、4つの重大なバグを含む、55個のサイバーセキュリティ脆弱性に対処しました。うち3つはゼロデイ脆弱性でしたが、Microsoftによるとこれまでに悪用された形跡はないとのこと。この修正により、Internet Explorer、.NETCore、Visual Studio、Windows 10、Officeなどのセキュリティ上の問題が 解決されます 。 ◆Windows 10 v20H2、v2004、v1909、v1809、v1803 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Windows 10 v2004 および Windows 10 v20H2: 5003173 Windows 10 v1909: 5003169 Windows 10 v1809: 5003171 Windows 10 v1803: 5003174 ◆Windows Server 2019、Windows Server 2016、Server Core インストール (2019、2016、v20H2、v2004、v1909) 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Windows Server 2019: 5003171 Windows Server 2016: 5003172 Windows Server v2004 および Windows Server v20H2: 5003173 Windows Server v1909: 5003169 ◆Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、および Windows Server 2012 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Windows 8.1 および Windows Server 2012 R2 マンスリー ロールアップ: 5003209 Windows 8.1 および Windows Server 2012 R2 セキュリティのみ: 5003220 Windows Server 2012 マンスリー ロールアップ: 5003208 Windows Server 2012 セキュリティのみ: 5003203 ◆Internet Explorer 11 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Internet Explorer 11 の累積的な更新プログラム: 5003165 ◆Microsoft Office 関連のソフトウェア 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: 4464542 、 4493197 、 4493206 、 5001914 、 5001918 、 5001919 、 5001920 、 5001923 、 5001925 、 5001927 、 5001928 、 5001931 、 5001936 ◆Microsoft SharePoint 関連のソフトウェア 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: 5001916 5001917 、 5001935 ◆Microsoft Exchange Server 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: 5003435 ◆Microsoft .NET 関連のソフトウェア 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: 特権の昇格 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: .NET 関連ソフトウェアのセキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイド https://msrc.microsoft.com/update-guide を参照してください ◆Microsoft Dynamics 関連のソフトウェア 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: なりすまし 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Dynamics 関連ソフトウェアのセキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラムガイド https://msrc.microsoft.com/update-guide を参照してください ◆Microsoft Visual Studio 関連のソフトウェア 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Visual Studio 関連ソフトウェアのセキュリティ更新プログラムの詳細については、 https://docs.microsoft.com/ja-jp/visualstudio とセキュリティ更新プログラムガイド https://msrc.microsoft.com/update-guide を参照してください ◆Microsoft Lync/Skype for Business 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Lync/Skype for Business のセキュリティ更新プログラムの詳細については、 https://docs.microsoft.com/ja-jp/SkypeForBusiness/ を参照してください なお、Windows Updateはアメリカ時間で毎月第2火曜日に公開されており、次回のアップデートは日本時間で2021年6月10日(水)に提供予定となっています。

2021年05月12日 10時22分00秒 in ソフトウェア, Posted by logq_fa

