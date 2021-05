2021年05月12日 10時43分 ソフトウェア

新型OS「Windows 10X」の開発が一時停止か、Windows 10に吸収される可能性も



2019年10月に発表されたMicrosoftの新型OS「Windows 10X」の開発が停止し、リリースが延期したと報じられました。Windows 10X用に開発された技術の一部は、Windows 10に流用される可能性も示唆されています。



Windows 10Xの存在が明らかになったのは2019年10月にMicrosoftが開催したSurface関連製品の発表会「Surface Event」で、折りたたみ式のデュアルディスプレイPCとなる「Surface Neo」に搭載した新OSとして紹介されました。



その後、新型コロナウイルスパンデミックの影響で、Surface Neoの市場投入が遅れることが発表され、これに伴ってWindows 10Xはシングルディスプレイ向けに再調整されることとなりました。また、Windows 10Xで最も大きな特徴の1つでもあったコンテナー機能は「Win32アプリを独自のコンテナー内で実行させる」というものでしたが、2020年7月のリークで廃止が明らかになりました。



その後、Windows 10Xの最終ビルドとみられるものの画面がリークされ、複雑な経過はあったものの、「Windos 10XはWindows 10の軽量版で、Chrome OSへの対抗手段となり得るようだ」と各メディアから評価されました。



しかし、IT系ニュースサイトのPetriにMicrosoftの関係者は、「Microsoftは2021年内にはWindows 10Xをリリースせず、リソースをすべてWindows 10に回すことにした」と証言しています。Petriは、Microsoft内部で「SunValley」というコードネームで呼ばれるWindows 10のUI刷新が進められているため、ひとまずWindows 10Xの開発は後回しになっているのではないかと推測しています。



また、証言をした関係者は「Windows 10にWindows 10Xの機能が搭載される」こともほのめかしており、開発が停止したWindows 10XがWindows 10の開発に統合されていく可能性を示唆しました。PC関連のニュースサイトであるPCWorldは、「Microsoftは、日常的に使っている従来のWindows 10に再び焦点を合わせたようです」とコメントしました。