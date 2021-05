人間とロボットの家族の絆を描くSFファンタジーアニメ「エデン」本予告解禁

・関連記事

2021年春開始の新作アニメ一覧 - GIGAZINE



「極主夫道」「テルマエ・ロマエ ノヴァエ」「天空侵犯」など最新配信作品情報が公開された「Netflix アニメフェスティバル 2020~君とみるアニメの未来~」レポート - GIGAZINE



信長に仕えたアフリカ人武士が謎の力を持つ少女を守り戦うアニメ「Yasuke-ヤスケ-」配信開始 - GIGAZINE



「メイドインアビス 烈日の黄金郷」2022年放送決定、アビス深層に挑む3DアクションRPGも登場 - GIGAZINE



Netflixが実写映画版ガンダムの制作を発表、監督は「キングコング:髑髏島の巨神」のジョーダン・ヴォート=ロバーツ - GIGAZINE



2021年05月12日 10時00分00秒 in 動画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.