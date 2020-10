2020年10月27日 12時00分 アニメ

「極主夫道」「テルマエ・ロマエ ノヴァエ」「天空侵犯」など最新配信作品情報が公開された「Netflix アニメフェスティバル 2020~君とみるアニメの未来~」レポート



「Netflix アニメフェスティバル 2020」が2020年10月27日(火)に開催され、Netflixで今後配信される最新作品に関する情報が公開されました。



「NETFLIX アニメフェスティバル 2020 ~君とみるアニメの未来~」第1部:ネトフリアニメラインナップ発表会 - YouTube









イベントの総合司会はニッポン放送アナウンサーの吉田尚記さんが担当。吉田さんに続いてNetflixアニメチーフプロデューサーの櫻井大樹さんが登壇して、開会の挨拶を行いました。Netflixのアニメ専門クリエイティブチームは2017年に櫻井さん1人で発足。2018年にProduction I.G、ボンズ、2019年にアニマ、サブリメイション、デイヴィッドプロダクション、2020年にNAZ、サイエンスSARU、スタジオミール、MAPPAと包括的提携を行うなど、提携を拡大しています。



データ面では、2020年にNetflixでアニメを再生した世帯数は全世界で1億以上あり、2019年比で50%増だとのこと。アニメは全世界的に再生数が多く、約100の国と地域でトップ10に食い込んできています。作品としては「七つの大罪」や「バキ」が人気だとのこと。日本では、Netflixメンバーの約半数が、1カ月でアニメを5時間視聴しているそうです。



櫻井さんの挨拶のあと、スペシャルサポーターとして「仮面ライダードライブ」詩島霧子役や「おっさんずラブ」荒井ちず役で知られるモデル・女優の内田理央さんが登壇。吉田さんとともにラインナップ発表を行いました。



◆01:バイオハザード:インフィニット ダークネス

2020年9月に制作決定が発表された「バイオハザード:インフィニット ダークネス」からは、新たな場面写真2点が公開されました。本作は2021年、Netflixにて全世界独占配信です。





・スタッフ

原作・製作・監修:株式会社カプコン

フル3DCGアニメーション制作:Quebico

制作プロデュース:トムス・エンタテインメント

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



◆02:ゴジラ S.P <シンギュラポイント>

「ゴジラ」の完全新作TVアニメ「ゴジラ S.P <シンギュラポイント>」は2021年春にNetflixで独占配信(日本先行)。イベントではティザーアートが初公開されました。





人類に訪れる未曽有の脅威に、研究者“カミノメイ”と技術者“アリカワユン”という2人の若き天才が、周囲の人間たちと共に挑んでいく姿が壮大なスケールで描かれる物語だとのこと。



TVアニメ『ゴジラS.P<シンギュラポイント>』PV/#ゴジラSP - YouTube





・スタッフ

監督:高橋敦史

シリーズ構成・脚本:円城塔

キャラクターデザイン原案:加藤和恵

キャラクターデザイン:石野聡

怪獣デザイン:山森英司

音楽:沢田完

アニメーション制作:ボンズ×オレンジ

©2020 TOHO CO., LTD.



◆03:エデン

2021年5月からNetflixにて全世界独占配信される「エデン」はPVとキャストが発表されました。





サラ役は「デジモンアドベンチャー:」太刀川ミミ役や「ウマ娘 プリティーダービー」サイレンススズカ役の高野麻里佳。





高野さんからは以下のコメントが届いています。



――役が決まった時の気持ち、脚本を読んだ時の印象



たった一人の人類がロボットと生きる姿に、一瞬で心を奪われました。

初めてのアフレコの日、映像を作るための仮収録として呼んでいただきました。いわゆる「この役で受かりました」みたいなタイミングが無かったので、いつかしれっと違う方が演じている作品になっているかもしれないと考えたりもして。それがこのまま起用していただくことになり、何より、作品を作った皆様に喜んでいただけたことが嬉しかったです。



――国内外のファンへ向けてメッセージ



SF作品でありながら科学的な言葉では例えられない想いがたくさん詰まっています。

どこか遠くない未来にこんな世界があるかもしれない。そんな時、本来「人」とはどうあるべきなのか。自分にとって本当に大切にしたいことは果たして何だったのか。今の私たちにも改めて考えるキッカケをくれる作品です。

誰かの「大切」であるあなたにこそ見てほしい。ぜひお楽しみください!



E92役は「ゴールデンカムイ」白石由竹役や「弱虫ペダル」田所迅役、「NARUTO-ナルト-」秋道チョウジ役の伊藤健太郎。





A37役は「デ・ジ・キャラット」ラ・ビ・アン・ローズ役や「To Heart」姫川琴音役のほか声優ユニットChiffonsでの活動も知られる氷上恭子。





ゼロ役は「それいけ!アンパンマン」チーズ役・ジャムおじさん役、「ルパン三世」銭形警部役、「攻殻機動隊」トグサ役などの山寺宏一。





・スタッフ

監督:入江泰浩(「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」)

キャラクターデザイン:川元利浩(「カウボーイビバップ」)

脚本:うえのきみこ(「王室教師ハイネ」「クレヨンしんちゃんオラの引越し物語 サボテン大襲撃」)

コンセプトデザイン:クリストフ・フェレラ(「ひるね姫 ~知らないワタシの物語~」クリーチャーデザイン)

アートディレクター:クローバー・シェ(「上海バットマン」)

音楽:ケビン・ペンキン(「メイドインアビス」「盾の勇者の成り上がり」)

プロデューサー:ジャスティン・リーチ(「イノセンス」)

アニメーション制作:CGCG



◆04:ヴァンパイア・イン・ザ・ガーデン

ヴァンパイアとの戦争に敗れて人類が地球上の居住区をほとんど失った冬の時代、敵であるヴァンパイアとの共存を望む少女・モモと、かつて人間を愛し戦場から姿を消したヴァンパイアの女王・フィーネが運命的な出会いを果たし、かつて存在したというヴァンパイアと人間がともに暮らす「楽園」を求めて旅をするという物語。



「進撃の巨人」のアニメーション制作で知られるWIT STUDIOが手がける新作で、2021年にNetflixで全世界独占配信されます。





・スタッフ

監督:牧原亮太郎(『ハル』、『屍者の帝国』)

助監督:田中洋之(『進撃の巨人』)

キャラクターデザイン・総作監:西尾鉄也(『人狼 JIN-ROH』、『NARUTO-ナルト-』、『スカイ・クロラ』)

美術監督:吉原俊一郎

アニメーション制作:WIT STUDIO



◆05:Yasuke -ヤスケ-

メカと魔法が入り交じる群雄割拠の戦国時代に、浪人・弥助(ヤスケ)が邪悪な力によって命を狙われる不思議な子どもを運ぶため再び刀を取る……というファンタジー時代劇。



2021年春、Netflixにて全世界独占配信です。





・スタッフ

制作・監督・製作総指揮:ラション・トーマス

キャラクターデザイン:小池健

音楽&製作総指揮:フライング・ロータス

アニメーション制作:MAPPA



・キャスト

主演:ラキース・スタンフィールド



◆06:パシフィック・リム: 暗黒の大陸

次々と現れるKAIJUを人類がロボット兵器「イェーガー」で迎え撃つ映画「パシフィック・リム」シリーズの新作がアニメとなって登場。本作は映画よりも後の時代、KAIJUに襲撃されて人々が避難を余儀なくされたオーストラリアで、取り残された兄妹・テイラーとヘイリーが、行方不明の両親を探すため、老朽化して廃棄されていたイェーガーの操縦を覚えて旅に出る姿を描きます。



2021年春、Netflixにて全世界独占配信です。





・スタッフ

共同制作:クレイグ・カイル(『マイティ・ソー バトルロイヤル』)、グレッグ・ジョンソン(『X-MEN: エボリューション』)

製作:レジェンダリー・ピクチャーズ(『キングコング:髑髏島の巨神』『名探偵ピカチュウ』)

アニメーション制作:ポリゴン・ピクチュアズ



◆07:トランスフォーマー:ウォー・フォー・サイバトロン・トリロジー

死にゆく星で「オールスパーク」を巡り、ディセプティコンとオートボットが激しくバトルを繰り広げるという、トランスフォーマーたちの「始まりの物語」。「第Ⅰ章:シージ」は独占配信中で、「第Ⅱ章:アースライズ」が近日配信予定となっています。



◆08:異界探偵トレセ

フィリピン発のアニメシリーズで、原作は同名のグラフィックノベル。フィリピンに伝わる伝説の生物が人間のあいだに身を潜め暮らすマニラで、アレクサンドラ・トレースは邪悪な生き物がうごめく裏社会と対峙していく……というお話。





・スタッフ

原作:バジェッテ・タン、カジョ・バルディッシモ

製作総指揮:ジェイ・オリヴァ(「ワンダーウーマン」「The Legend of Korra(原題)」)

プロデューサー:シャンティ・ハーマイン、ターニャ・ユソン(BASE エンターテインメント)



◆09:B The Beginning Succession

2018年からNetflixで独占配信されている「B The Beginning」のセカンドシーズンの、2021年春からの配信が決定しました。



作品あらすじは以下の通り。



ギルバートと決別し、王国に潜む闇の存在を暴いたキース。自らの過去と対峙し、捜し求めていたユナを取り戻した黒羽。事件から数ヶ月。明らかとなった王国の秘密により騒然となった世界も落ち着きを取り戻していた。RISに戻り独自に捜査を行うキースと、ユナとともに平穏な日常をおくる黒羽のもとに、

かつてファウラブランカ研究所で黒羽と死に別れたはずの霧雨が現れる……。



1作目配信前に中澤一登監督に行ったインタビューは以下。



気持ちよさを追求して作品を作り上げたアニメ「B: The Beginning」の中澤一登監督にインタビュー - GIGAZINE





・スタッフ

原作:中澤一登、Production I.G

総監督:中澤一登

監督:川崎逸朗

シリーズ構成:石田勝也、中澤一登

キャラクターデザイン:中澤一登、矢野茜、草間英興

アニメーション制作:Production I.G

© Kazuto Nakazawa / Production I.G



・キャスト

黒羽:梶裕貴

キース・風間・フリック:平田広明

星名リリィ:瀬戸麻沙美

ユナ:佐藤聡美



◆10:範馬刃牙

すでに配信中の「バキ 最凶死刑囚編」「バキ 大擂台賽編」に続き、新シリーズが2021年から全世界独占配信されることになりました。イベントでは、原作者・板垣恵介さんによるスペシャルイラストが発表されました。



©板垣恵介(秋田書店)/範馬刃牙製作委員会



◆11:テルマエ・ロマエ ノヴァエ

古代ローマ帝国の浴場設計師ルシウスが、ひょんなことからタイムスリップした現代日本で風呂文化を学んでいくコメディ漫画が、Netflixオリジナルアニメとして 新たに ( ノウス ) 誕生するとのこと。



「OMNES THERMAE ROMAM DOCUNT(すべての風呂はローマに通ず)」と語るルシウスを描いた、ヤマザキさんによるスペシャルイラストも公開されました。





・スタッフ

原作:ヤマザキマリ

アニメーション制作:NAZ



◆12:天空侵犯

原作は、「亜人」の三浦追儺と「ボックス!」の大羽隆廣による“狂気のグロ死(デス)ゲーム漫画”。2021年2月からNetflixで全世界独占配信です。





ティザーPVも公開されました。

『天空侵犯』ティザーPV - YouTube





・スタッフ

原作:三浦追儺

漫画:大羽隆廣(講談社 週刊少年マガジン編集部・DeNA「マンガボックス」連載)

監督:たかたまさひろ

シリーズ構成:待田堂子

キャラクターデザイン・総作画監督:植田羊一

音楽:tatsuo、酒井陽一

アニメーション制作:ゼロジー

©三浦追儺・大羽隆廣・講談社/天空侵犯製作委員会



・キャスト

本城遊理:白石晴香

二瀬真由子:青木志貴

新崎九遠:関根明良

本城理火:榎木淳弥

スナイパー仮面:梅原裕一郎



◆13:リラックマと遊園地

配信中の「リラックマとカオルさん」に続く「リラックマ」の新シリーズの制作が決定しました。脚本は劇団・ヨーロッパ企画の上田誠と角田貴志が手がけます。





・スタッフ

監督:小林雅仁(ドワーフ)

脚本:角田貴志・上田誠(ヨーロッパ企画)

プロデュース:(株)ティー・ワイ・オー ドワーフ

製作・著作:サンエックス(株)

© 2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



・キャスト

多部未華子(カオルさん)



◆14:岸部露伴は動かない

「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない」に登場した漫画家・岸辺露伴を主役としたスピンオフ作品「岸辺露伴は動かない」のOVA4作品が、2021年春からNetflixで全世界独占配信となります。





・スタッフ

原作:荒木飛呂彦(集英社ジャンプ コミックス刊)

監督:加藤敏幸

キャラクターデザイン:石本峻一

アニメーション制作:david production

©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・岸辺露伴は動かない製作委員会



・キャスト

岸辺露伴:櫻井孝宏



◆15:極主夫道

足を洗って専業主夫になった元最凶ヤクザ・不死身の龍(たつ)の日常を描くアットホーム任侠コメディが、ドラマ版に続いてアニメ化され、2021年春からNetflixで全世界独占配信となります。





龍役・津田健次郎さんからのコメントは以下の通り。



「極主夫道」には既に色々関わらせて頂いていて、更にアニメでも参加出来る事をとても嬉しく思います。この漫画は本当に面白いです。この面白さをアニメでもお伝え出来る様頑張ります。絶対観て下さい。どうぞ宜しくお願い致します。アニメ版「極主夫道」、なめとったらアカンぞ!



また、今千秋監督からもコメントが届いています。



――この作品の監督オファーをいただいた時のお気持ちは?

任侠、ギャップ萌え!待ってました!ありがとうございます!



――主人公・龍はどんなキャラクターだと思いますか?

ピュアでカワイイ人。嫁のためにカワイイお弁当作ったり、スーパーでポイント貯めたり、『本当に伝説のヤクザなのか…!?』と疑ってしまうほど立派に主夫!でもたまに出る『素の暴力』が私は好きです♡



――作品を楽しみにしているファンへメッセージをお願いします。

見ている方の心がほっこりするような作品になればと思っております。



・スタッフ

原作:おおのこうすけ

監督:今千秋

シリーズ構成:山川進

アニメーション制作:J.C.STAFF

©おおのこうすけ/新潮社



・キャスト

龍:津田健次郎



◆16:スプリガン

1989年から1996年にかけて少年サンデー・サンデー増刊で連載され、1998年にアニメ映画化されている「スプリガン」が、Netflixオリジナルアニメとして新生し、2021年に全世界独占配信となります。





イベントではティザーPVが公開されました。



『スプリガン』ティザーPV - Netflix - YouTube





・スタッフ

原作:たかしげ宙・皆川亮二「スプリガン」(小学館「少年サンデーコミックス」刊)

監督:小林寛

シリーズ構成・脚本:瀬古浩司

キャラクターデザイン:半田修平

アニメーション制作:david production

©2021 たかしげ宙、皆川亮二・小学館/スプリガン Project