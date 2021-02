人類の希望を背負い巨大ロボットが怪獣と戦うアニメ「パシフィック・リム：暗黒の大陸」予告編第2弾公開

・関連記事

ダークヒーローアクションアニメ「B: The Beginning Succession」予告映像公開、配信日も決定 - GIGAZINE



「岸辺露伴は動かない」アニメ4作品の予告編公開、Netflixの配信開始日発表 - GIGAZINE



「シン・エヴァンゲリオン劇場版」新たな公開日が2021年3月8日に決定 - GIGAZINE



「100日後に死ぬワニ」アニメ映画版を「カメラを止めるな!」の上田慎一郎&ふくだみゆき夫妻が監督 - GIGAZINE



アニメ「鬼滅の刃」遊郭編2021年放送決定でPV第1弾公開 - GIGAZINE



「少女の終わり。少女の始まり。」、2021年初夏公開の「EUREKA/交響詩篇エウレカセブン」新特報公開 - GIGAZINE



世界200カ国超のファンが選んだ「クランチロール・アニメアワード2021」で「呪術廻戦」がアニメ・オブ・ザ・イヤー受賞 - GIGAZINE



2021年02月27日 15時00分00秒 in 動画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.