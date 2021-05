Appleの提携企業から流出したMacBookの製品情報が修理業者に歓迎されている理由とは？

2021年4月に、ハッカー集団がAppleの提携企業から製品情報を盗みだしていたことが 判明 しており、流出した製品情報から未発表の新型MacBook Proに関する 考察 が行われています。そんな中、テクノロジー関連メディアの Motherboard は「流出した製品情報が、修理業者に歓迎されている」と報じています。 How a Hacking Group Did Apple Repair Professionals an Accidental Favor https://www.vice.com/en/article/4avven/how-rehacking-group-did-apple-repair-p-an-accidental-favor Appleの提携企業がランサムウェア「REvil」を使うハッカー集団によって未発表の製品情報を盗み出され、ハッカー集団が当該企業とAppleに対して「身代金を支払わなければ、1日ごとに製品情報を公開する」と脅迫していたことが、2021年4月20日に明らかになりました。 Appleがハッカーから「身代金を払わなければ未発表情報をバラす」と脅迫されていることが判明 - GIGAZINE

