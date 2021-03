オープンソースのソフトウェアで収益化＆生計を立てることに成功した事例

「オープンソースはお金にならない宿命」とFirefoxの開発元であるMozillaのプログラマーは 述べていますが 、これとは逆に「オープンソースのソフトウェアで生計を立てることに成功した」という内容がエンジニア向けSNSの Indie Hackers に投稿され、話題を集めています。 How I earn a living selling my open source software https://www.indiehackers.com/post/how-i-earn-a-living-selling-my-open-source-software-476f6bb07e Indie Hackersに投稿を行った Nena Furtmeier 氏は open3A と呼ばれるウェブベースの請求アプリを2007年にオープンソースソフトウェアとして開発しました。 もともとFurtmeier氏は自分用にopen3Aを作成し、ネット上に無料で公開していました。すると当時は同様のアプリがなかったこともあり、open3Aを利用した人が「機能を追加してくれないか」とFurtmeier氏に連絡してきたそうです。 open3Aを開発した時はまだ学生だったというFurtmeier氏は、求められる機能を無料で追加しましたが、後にリクエストした人から謝礼があったとのこと。その後もFurtmeier氏は機能リクエストがあれば追加を行い、謝礼を受け取ることもあれば、無料で行うこともあったと述べています。

・関連記事

SaaSで月間100万円の収益を達成するまでの実録はこんな感じ - GIGAZINE



SaaSが本当に軌道に乗っているかを理解するための売上継続率・総収入継続率などの求め方一覧 - GIGAZINE



ウェブサービスにおける「無料プラン」の落とし穴と正しい無料プランの設定方法とは? - GIGAZINE



1週間で3カ月分の収益を生み出す「セールの実施方法」まとめ - GIGAZINE



無料で使える開発に役立つサービスをまとめた「free-for.dev」レビュー、埋もれたサービスも発掘可能 - GIGAZINE

2021年03月15日 06時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.