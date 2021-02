2021年02月25日 08時00分 レビュー

無料で使える開発に役立つサービスをまとめた「free-for.dev」レビュー、埋もれたサービスも発掘可能



ソフトウェア開発において、無料で利用可能なサービスは開発を手助けしてくれる重要な存在です。しかし、あまりにもサービスの数が多すぎて「どんな無料サービスがあるのか追い切れない……」と考えている人もいるはず。「free-for.dev」は、そんな「埋もれた」無料の開発サービスを発掘できるウェブサイトです。



Free for developers

https://free-for.dev/



free-for.devのトップ画面はこんな感じ。





左側のメニューには、サービスがカテゴリごとにまとめられています。試しに「CMS(コンテンツ管理システム)」をクリックすると……





無料で利用できるCMSの一覧が表示されました。CMSの代表格であるWordPressは含まれておらず、JAMstack開発で利用されるヘッドレスCMSのContentfulは含まれていることから、専門的なサービスがピックアップされているようです。また、Contentfulと並んでよく利用されるmicroCMSは含まれていませんでした。





上記のように、free-for.devに存在しないサービスについては、free-for.devのGitHubリポジトリにプルリクエストを送ることで、サービスの追加を提案することができます。



GitHub - ripienaar/free-for-dev: A list of SaaS, PaaS and IaaS offerings that have free tiers of interest to devops and infradev

https://github.com/ripienaar/free-for-dev





free-for.devの一覧画面では、それぞれのサービスごとに、サービスへのリンクと簡単な説明、無料で利用する際の条件が記載されています。





左上の検索窓にキーワードを入力し、検索結果をクリックすると、検索対象が含まれているカテゴリに移動することができます。





なお、今回検索したサービスの他にも、AWSやMicrosoft Azureといったクラウドサービスやコンテンツデリバリネットワーク、デザインやUIに関するサービスなど、幅広いサービスがまとめられています。