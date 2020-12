1週間で3カ月分の収益を生み出す「セールの実施方法」まとめ

どんなに自分で満足がいくソフトウェアやウェブサービスを開発しても、それが売れなければ収益があがらず、運営を続けるのが難しくなります。 Django を用いた開発者向けのテンプレート販売サービス・ SaaS Pegasus を開発する コリー・ズーイ 氏は、販売不振を抱えていたものの、セールを行うことに対しては不快感を持ち続けていました。しかし、思い切ってセールを試してみたところ、1週間で3カ月分に匹敵する売上げを達成できたということで、セールを行う時に参考になる教訓をまとめています。 Lessons from Running a Sale that Earned 3 Month's Profit in a Week | Cory Zue https://www.coryzue.com/writing/black-friday/

・関連記事

開発したサービスやアプリを最小の手間で拡散して最大限の効果を得られるGIGAZINEの「完全おまかせコース」発注プロセスまとめ - GIGAZINE



1日の売上を500万円から7億8000万円に1年たらずで成長させた独立系オンライン書店サービス「Bookshop」とは? - GIGAZINE



ターゲティング広告をやめることでウェブサイト側の収益がアップする可能性がある - GIGAZINE



従業員一人あたりで最も多く収益を生み出す効率の良いビジネスは何なのか? - GIGAZINE



課金にも広告にも頼らず収益を増やせる方法として無料画像サイト「Unsplash」が開始した「Unsplash for Brands」はどんな内容なのか? - GIGAZINE



毎月5000ドルの収益を得たベンチャー企業の5つのステップ - GIGAZINE

2020年12月16日 07時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.