SaaSが本当に軌道に乗っているかを理解するための売上継続率・総収入継続率などの求め方一覧

・関連記事

「なぜSaaSは世界中に広がるのか?」「SaaSの販売モデル」「SaaSの基本方程式」など成功に導くための方法をStripeがまとめて公開中 - GIGAZINE



有料ウェブサービスで「コンバージョン向上のためわずかな変更を繰り返すのは意味がない」という主張 - GIGAZINE



月額課金のサブスクリプション方式の成否は「ユーザーの解約率」だけでは正しく評価できない - GIGAZINE



1週間で3カ月分の収益を生み出す「セールの実施方法」まとめ - GIGAZINE



製品・サービスの価格はどうやって決めれば良いのか?スタートアップへの10年間の投資から得た投資家からのアドバイス - GIGAZINE

2020年12月18日 08時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.