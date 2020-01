サブスクリプション型アプリを販売する時のコスト・解約率・成長率・コンバージョン率の関係を実際の記録から分析するとこうなる

by DragonImages 「アプリを開発すること」と「アプリを売ること」は全く違うことであり、個人でアプリを開発する人にとってアプリ販売で利益を出すには困難が伴うことも多くあります。デベロッパ兼デザイナーであるジェームズ・ロング氏もサブスクリプション(定期購読)型のアプリ販売で現在進行形で右往左往していることから、経験者に助けを求め後進の役に立つべく、無料トライアルのコスト・コンバージョン率・解約率・成長率といったものの関係について、実際の記録を公開しています。 Analyzing churn rates, free trials, and other metrics https://jlongster.com/analyizing-profit-metrics ロング氏は2019年に「Actual」というサブスクリプションベースの財務アプリをリリースしました。アプリの開発自体はうまくいったのですが、開発者としての経歴しかないロング氏は、解約率や無料トライアルといったメトリクスの知識がないためににっちもさっちもいかなくなってしまったとのこと。

・関連記事

ゼロから始めるiOSアプリ開発「ボタンで画面を切り替えるアプリ」 - GIGAZINE



iPhoneアプリを販売したらこうなったよという売上の記録と教訓 - GIGAZINE



コンバージョン率を劇的にアップさせるための30の心理作戦 - GIGAZINE



有料ウェブサービスで「コンバージョン向上のためわずかな変更を繰り返すのは意味がない」という主張 - GIGAZINE



アプリを作って販売しただけなのに特許侵害で訴えられる、恐ろしきパテント・トロールの存在 - GIGAZINE

2020年01月09日 08時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.