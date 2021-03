2021年03月06日 16時00分 サイエンス

モテたい男女が出会い系アプリに投稿する自撮り写真の特徴とは?



スマートフォンの普及に伴い高画質の写真がいつでも手軽に撮影できるようになったため、SNSなどで自撮り写真を見かけることも多くなりました。そんな自撮りについて、性別や投稿するSNSの種類によって撮影するアングルの傾向が異なるという研究結果が報告されています。



Nonverbal communication in selfies posted on Instagram: Another look at the effect of gender on vertical camera angle

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0238588





Men and women favor different camera angles when posting selfies on Instagram, study finds

https://www.psypost.org/2021/03/men-and-women-favor-different-camera-angles-when-posting-selfies-on-instagram-study-finds-59869



自撮りを撮影するアングルには、男女によって異なる傾向があることが知られており、2017年の研究では、「異性に見せる写真を撮影するとき、女性は上からのアングルで自撮りし、男性は下からのアングルで自撮りする」傾向があることが判明しています。



男と女の自撮りに違いがあるのはなぜか? - GIGAZINE





イギリスのシェフィールド・ハラム大学で心理学の准教授を務めるアレッサンドロ・ソランツォ氏は、「音楽アーティストはアルバムを魅力的に見せるために、左頬をアピールする写真をジャケットに採用することが知られています。近年、同じような傾向が一般の人々の自撮り写真にも見られるようになりました。私は、この傾向が意識的なものか、無意識によるものなのか気になったのです」と、自撮り写真を投稿するSNSや、性別によるアングルの違いを調査した動機について語りました。



ソランツォ氏の研究チームは、Instagramの男女100人ずつのユーザーから自撮り写真を10枚ずつ収集。合計2000枚の自撮り写真を撮影時のアングル(上・正面・下)で分類し、それぞれの割合を算出しました。さらに、過去の研究で明らかになっている出会い系アプリ「Tinder」に投稿された自撮り写真のアングルに関するデータと比較することで、SNSの種類によるアングルの違いについて分析しました。



分析の結果はこんな感じ。横軸が上(above)・正面(frontal)・下(below)からのアングルを示し、縦軸は各アングルの割合を示しています。また、赤色のバーが女性の結果で、青色のバーは男性の結果です。左側のグラフに示されたInstagramにおける結果を見ると、女性は上からのアングルで自撮りする割合が多く、男性は正面からのアングルの割合が多いことが分かります。それに対して、右側のグラフに示されたTinderにおける結果を見ると、男女共に正面からのアングルの割合が最も多く、男性は下からのアングルの割合も大きくなっていることが確認できます。





ソランツォ氏はこの結果について、「一般的に、自撮りする時は左上からのアングルで撮影すると見栄えが良くなるとされています。出会い系サイトに下からのアングルで撮影した自撮り写真を投稿する男性が多かったのは、『背が高く、自信を持っている』ということを示すためだと考えられます。また、正面から撮影した自撮り写真を投稿する女性が多かった事実は、女性の性的搾取を抑制する社会規範が反映された結果と考えられます」と推測しています。



また、ソランツォ氏は「最も興味深いポイントは、『撮影するアングルの選択が意識的に行われたのか、無意識に行われたのか』という点です。スマートフォンの普及による自撮りの機会の増加や、社会現象としての潜在的な関心の高まりを考えると、自撮りに対する認知科学的なアプローチへの関心は確実に高まるでしょう」と述べ、自撮りに関する科学的な考察に注目が集まると予想しています。