マスクをした男性はイケメンに見えることが判明、最も女性から評価が高いマスクの種類とは?



新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、誰もがマスクをしている光景が当たり前になりました。そこで、心理学の専門家がマスクを着用した男性の顔を女性にジャッジしてもらう実験を行った結果、マスクには男性を魅力的に見せる効果があることや、その効果がマスクの種類によって異なることが分かりました。



Beyond the beauty of occlusion: medical masks increase facial attractiveness more than other face coverings | Cognitive Research: Principles and Implications | Full Text

https://cognitiveresearchjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41235-021-00351-9



Face masks ‘make wearers look more attractive’, study suggests - News - Cardiff University

https://www.cardiff.ac.uk/news/view/2595728-face-masks-make-wearers-look-more-attractive,-study-suggests



マスクには感染症を予防する効果がある一方で、病気や不健康さをイメージさせる要素でもあるため、特に青色の衛生マスクは顔の魅力を下げてしまうことが北海道大学の河原純一郎教授らの研究により判明しています。





「衛生マスク効果(sanitary-mask effect)」と呼ばれるこの現象が、パンデミックによりマスクが大きく普及したことに影響を受けたのかを調べるため、イギリス・カーディフ大学の心理学者であるマイケル・ルイス博士とオリバー・ヒース氏の研究チームは、マスクを着用した男性の顔を女性に見てもらう実験を行いました。



イギリスでマスク着用が義務化されてから7カ月後の2021年2月に行われたこの実験には、カーディフ大学心理学部の女性学部生が参加しました。募集に応じた43人の女性のうち40人は18~24歳で、同じく43人中40人は白人女性だったとのこと。また、実験にはChicago Face Databaseに収録されている男性の顔写真のうち、外部の審査員によって定量的に評価された「容姿の魅力度」が高い男性の写真20枚と、魅力度が低い男性の顔写真20枚の合計40枚が用いられました。



ルイス博士らが、各男性の顔写真から「素顔(左上)」「本で下半分を隠した顔(右上)」「布マスク着用(左下)」「衛生マスク着用(右下)」の画像合計160枚を作成して参加者に提示し、その魅力を1~10点で採点してもらったところ、「衛生マスク」「布マスク」「本で下半分を隠した顔」「素顔」の順で魅力度が高いとの結果になりました。つまり、衛生マスクを着用した男性が女性から最も顔が魅力的と評価されたことになります。この傾向は、事前の素顔の評価で容姿が魅力的とされた男性でもそうでない男性でも同様でした。





参加者らは事後アンケートに対し、「この1年間でマスクは日常生活の一部になりました」「マスクの着用は新型コロナウイルス感染症の予防に有効です」と回答したとのことです。



「衛生マスクをつけていると魅力度が下がる」という以前の研究と正反対の結果について、ルイス博士は「今回の研究で、パンデミックがマスクを着用した人に対する心理を変化させたことが明らかになりました。これは、私たちのパートナー選びに影響を与える進化心理学が関係しています」「以前はマスクのような病気であることを示す兆候は大きな不利でしたが、今日ではマスクをつけている人を見ても『あの人は病気だから近づかないようにしよう』とは思わなくなったわけです。むしろ、サージカルマスクをつけている医療従事者に慣れたので、青い衛生マスクの着用が専門家らしさと結びつけられ、安心感や好感につながった可能性もあります」とコメントしました。



ルイス博士は今後、今回の結果が男女の両方に当てはまるのかを確かめるため、男性の参加者も集めたさらなる研究を計画しているとのことです。