iPhoneのLightningポートが磁石でくっつくMagSafeポートに進化する可能性

Appleが取得した最新の特許から、iPhoneのLightningポートが磁石でくっつくMagSafeポートに進化する可能性が明らかになっています。 Apple wins a Patent for Multiple Styles of Magnetic Smart Connector Systems - Patently Apple https://www.patentlyapple.com/patently-apple/2021/03/apple-wins-a-patent-for-multiple-styles-of-magnetic-smart-connector-systems.html A spring-loaded MagSafe charging connector surfaces in a newly granted Apple patent https://www.idownloadblog.com/2021/03/05/apple-magsafe-charge-port-patent/ Appleが2006~2018年にかけてリリースしてきたMacBookでは、本体とACアダプタを磁石付きのコネクタでつなぐ「 MagSafe 」が採用されていました。しかし、MacBookがThunderbolt 3/USB 3.1ポートから給電する方式にシフトしていったことで、近年のMacBookにはMagSafeの姿がありません。

2021年03月06日 17時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii

