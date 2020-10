iPhone 12の発売より先にMagSafe充電器などの純正アクセサリがユーザーの元に届く

発表されたばかりの「iPhone 12」および「iPhone 12 Pro」は、日本時間で2020年10月16日(金)21時から予約注文がスタートし、発売日は10月23日(金)となっています。まだ発売されていないiPhone 12/12 Proですが、その専用ケースである「MagSafe対応iPhone 12 | iPhone 12 Proシリコーンケース」や「MagSafe充電器」は既に購入したユーザーの元に届けられており、SNS上に写真や動画が投稿されています。



New photos and videos show MagSafe Charger and cases arriving ahead of iPhone 12 - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2020/10/17/new-photos-and-videos-show-magsafe-charger-and-cases-arriving-ahead-of-iphone-12/



スマートフォンのワイヤレス充電は便利であるものの、充電器の正しい位置に端末を置かなければ充電が非常に遅く非効率になるという欠点があります。実際、ワイヤレス充電器に置いておいたにもかかわらずバッテリーがまともに充電されていなかったという経験をしたことがある人もいるはず。



そこで、iPhone 12ではワイヤレス充電用のコイル部分に磁石を配置することで、ワイヤレス充電器と端末が常に正しい位置でくっつくようにしました。この磁石付きのワイヤレス充電機構は「MagSafe」と名付けられています。





AppleはiPhone 12の発表と共に、MagSafe対応アクセサリも発表しており、専用のシリコーンケースや充電器、レザー製のウォレットなども販売しています。なお、MagSafe充電器はQi対応のワイヤレス充電器と互換性があります。





このMagSafe対応アクセサリがiPhone 12よりも一足先にユーザーの元に届いており、写真や動画が多数アップロードされています。



Alex Marquesさんの元にはMagSafe充電器(右)が届いており、これをApple Watch用の充電器(左)と並べたのが以下の画像。MagSafe充電器は直径が2倍ほどのサイズですが、既存のQi対応充電器などと比べるとかなりコンパクト。





MagSafe対応iPhone 12 | iPhone 12 Proシリコーンケースがコレ。シリコーンケースですがケースの内側は起毛素材のような質感となっており、MagSafe充電器をくっつけることになるであろう部分に円形の跡がついています。



Snap! A first look at the iPhone 12 (Pro) Silicone Case in Deep Navy and the MagSafe charger. | #iPhone12 #iPhone12Pro #MagSafe #AppleEvent pic.twitter.com/oa8Lh8IlF6