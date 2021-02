言論の自由を取り巻く問題を解決する「プロトコルに基づいた仕組み」とは？

近年ではオンラインのプラットフォームにおける差別的、あるいは過激な発言の規制が叫ばれていますが、その一方で人々の「言論の自由」をどう守るのかという点が問題となっています。デジタル分野のメディア・ Techdirt の設立者であるマイク・マズニック氏は、オンラインにおける言論の自由を取り巻く問題を解決するため、「プラットフォームではなく プロトコル 」に基づいた仕組み作りを提案しています。 Protocols, Not Platforms: A Technological Approach to Free Speech | Knight First Amendment Institute https://knightcolumbia.org/content/protocols-not-platforms-a-technological-approach-to-free-speech マズニック氏は、かつてのソーシャルメディアは「より多くの言論を可能にしてアイデアの市場を改善するもの」と期待されていたものの、過去数年間でソーシャルメディアへの見方は劇的に変化したと指摘。「ソーシャルメディアがヘイトや差別の温床になっている」や「プラットフォームが言論を過剰に厳しく取り締まり、実質的に言論が検閲が行われている」などの不満の声が上がっています。また、SNSを運営する企業がユーザーの情報を収集しており、プライバシーの面でも懸念されています。

・関連記事

情報流出を引き起こす中央集権的な「データの独占」への対抗策になりうる新時代のインターネット技術「Blockstack」 - GIGAZINE



「インターネットの自由度」が世界的に低下、パンデミックに乗じてインターネットの監視を強化する政府も - GIGAZINE



オンライン上の安全と言論の自由を左右するコンテンツ監視プロジェクト「GIFCT」が抱える問題とは? - GIGAZINE



FacebookなどSNSを規制しようとする動きはアプローチがそもそも間違っている - GIGAZINE



GoogleやFacebookなどの巨大な管理者なしで個人同士がつながりを作り出す新しいウェブの世界「Dweb」とは? - GIGAZINE



「Facebookのコンテンツ監視は著しく不十分」との指摘、健全なプラットフォーム構築のため何を改善するべきなのか? - GIGAZINE



FacebookがSNS検閲問題を巡り暴力コンテンツのポリシーの見直しを実施予定 - GIGAZINE



Amazonもウェブホスティングサービスから「Parler」を排除、IT大手によるParler排斥の動きが進む - GIGAZINE



2021年02月01日 07時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.